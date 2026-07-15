Parisi anticipa comisión mixta para puntos clave de la Megarreforma

El fundador del Partido de la Gente (PDG) y excandidato presidencial, Franco Parisi, analizó lo que será la votación de la Megarreforma. Dijo que “era esperable” que la oposición recurriera al Tribunal Constitucional (TC) por ciertos elementos del proyecto.



“Aquí no hay que decir que esto sea una encerrona, son procesos que hay que entender, que aquí hay, como decía el mismo Frente Amplio, una tercera Cámara que la están utilizando ahora. Es parte del juego, es parte del juego político”, señaló Parisi en entrevista con Radio Infinita.



Agregó que “yo veo puntos que van a pasar sí o sí a la comisión mixta. Creo que el último que se incluyó, anatocismo, eso va a pasar a comisión mixta. Fue el último punto que se incorporó en la Cámara de Diputados”.



“Va a haber una discusión no menor, pero quizás pase la invariabilidad tributaria y la compensación que se quiere dar por la no implementación de un proyecto por razones medioambientales. Yo creo que ahí van a estar las tres claves”, aseguró.

“No hemos visto ninguna propuesta de la oposición para poder apoyarla”

El excandidato salió en defensa de su partido de quienes lo acusan de actuar como un conglomerado de Gobierno. “No hemos visto ninguna propuesta de la oposición para poder apoyarla. ¿Cómo vamos a apoyar algo que no hay?”, zanjó.



“El problema está que a nosotros nos encantaría llevar adelante proyectos con la oposición, pero hasta ahora no lo hemos encontrado. No hay proyectos de la oposición”, aseguró.



En la entrevista Parisi también se refirió a la renuncia de Rodrigo Vattuone a la presidencia del PDG. “Es una gran persona, pero también se da cuenta que está quitándole tiempo a sus proyectos personales y a su familia”, relató.



“Asume como presidenta subrogante doña Denisse Catalán, una tremenda mujer, joven, con mucha personalidad, que conoce el teje y maneje del quehacer del partido. Lo más probable es que yo asuma la secretaría general, quizás más adelante podamos hacer ahí un enroque por un tiempo”, agregó.



Aunque añadió que “No es bueno ser presidente del partido”, enfatizando que “te quita mucho tiempo”.



“Siempre que un presidente del partido aparece en las encuestas, con el tiempo va cayendo, y no quiero gastar mi figura en aquello, pero si hay que hacerlo, lo hacemos”, finalizó.