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Plan de Alerta Oncológica alcanzó 95% de resolución: 28.681 pacientes atendidos

La ministra May Chomali dijo que tras recorrer el país y conocer casos de pacientes que esperaron hasta 6 años por una cirugía por cáncer de tiroides, el Minsal asumió el compromiso de que no haya nuevos pacientes oncológicos con garantías vencidas.

Patricia Schüller Gamboa
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Plan de Alerta Oncológica alcanzó 95% de resolución: 28.681 pacientes atendidos

Al cumplirse 90 días desde la implementación del Plan de Alerta Oncológica, el Ministerio de Salud informó que, de los 30.348 registros de espera prolongada, identificados al inicio del plan, se ha avanzado en la atención o en el cumplimiento de las garantías retrasadas en 28.681 casos. Esto equivale al 95% de resolución.

La ministra May Chomali dijo que tras recorrer el país y conocer casos de pacientes que esperaron hasta 6 años por una cirugía por cáncer de tiroides, el Minsal asumió el compromiso. Esto de que no haya nuevos pacientes oncológicos con garantías vencidas.

“Nuestro compromiso es que, en breve plazo, no haya ningún paciente con una garantía oncológica vencida. El hospital va a ser informado de que está por vencer su garantía y tendrá que hacer todos los esfuerzos por resolver la garantía. Pero si no la resuelve, nosotros vamos a derivar al segundo prestador”, enfatizó.

“No puede ser que tengamos que esperar que el paciente reclame, vamos a hacer la derivación automática, no podemos no cumplir con la ley. Y la ley dice que, si la garantía se incumple, ese paciente tiene que ser derivado a un segundo prestador”, añadió Chomali.

También recalcó que “no queremos volver a encontrarnos con un cúmulo de pacientes con garantías oncológicas retrasadas. Por eso nuestro propósito es hacer la derivación automática al segundo prestador”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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