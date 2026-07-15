Revelan el complejo estado de salud de Willy Semler: se encuentra en silla de ruedas

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló que el actor Willy Semler atraviesa un delicado momento de salud, luego de ser diagnosticado con una enfermedad autoinmune que ha requerido hospitalización y actualmente lo mantiene en silla de ruedas.

Gutiérrez abordó el estado de salud del intérprete, de 67 años, en el podcast Bombastic. Según explicó, Semler vive actualmente en Puerto Varas junto a su pareja, quien le entregó detalles sobre su situación médica.

“Me comentó que él está pasando por una situación de salud super complicada, estuvo internado un tiempo, tiene una enfermedad autoinmune que incluso lo tiene ahora en silla de ruedas porque tiene como dormido desde la rodilla hacia abajo y los brazos también”, afirmó la periodista.

De acuerdo con lo señalado por Gutiérrez, Semler presenta pérdida de sensibilidad desde las rodillas hacia abajo y también en los brazos. Además, debe financiar un tratamiento médico cuyo costo alcanza los $23 millones.

“El tratamiento es muy caro; cada sesión de un medicamento en particular cuesta $23 millones de pesos, pero ahora está cubierto por el sistema de salud, pero ella siente que es más el abandono emocional”, aseguró.

La periodista también aseguró que el actor se habría sentido abandonado por parte de algunos colegas y amigos.

“Me dice que se ha sentido un poco abandonado por los colegas actores, amigos que durante mucho tiempo tuvo, que ni siquiera lo han llamado para preguntar cómo está”, agregó.

Durante el episodio de Bombastic, la actriz Antonella Ríos también se refirió al caso y manifestó su intención de buscar apoyo para Semler. En ese sentido, afirmó que conversaría con Chile Actores para intentar ir en su ayuda.