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Fiscal regional de Antofagasta por Karen Rojo: “En Chile sentencias se cumplen”

Juan Castro Bekios dijo que “hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile: el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol, y la cooperación del Reino de los Países Bajos, que agradecemos”.

Patricia Schüller Gamboa
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Fiscal regional de Antofagasta por Karen Rojo: “En Chile sentencias se cumplen”

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, destacó el resultado del proceso de extradición de la exalcaldesa Karen Rojo, quien arribó al país para dar cumplimiento a la condena en su contra por fraude al Fisco.

Rojo abandonó el país un día antes que la Corte Suprema confirmara su condena a cinco años y un día de presidio. La exjefa comunal se fue a Países Bajos en julio de 2022, donde permaneció hasta que se concretó su extradición a Chile.

“Hoy se materializa el cumplimiento de una sentencia firme dictada por los tribunales de Antofagasta. Es el resultado del trabajo coordinado del Estado de Chile: el Ministerio Público, la Cancillería, la Policía de Investigaciones a través de Interpol, y la cooperación del Reino de los Países Bajos, que agradecemos”, señaló el fiscal Castro Bekios.

El persecutor recalcó que “el mensaje es uno solo: en Chile las sentencias se cumplen. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes, y allí el Ministerio Público expondrá su posición”.

Karen Rojo llegó este miércoles a Chile tras ser extraditada desde los Países Bajos
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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