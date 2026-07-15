Cony Capelli sorprendió con presentación de policía en “Fiebre de Baile”: recibió elogios del jurado

Cony Capelli protagonizó una destacada presentación en la más reciente emisión de “Fiebre de Baile“, en el marco de una jornada temática dedicada a los oficios.

La exganadora de reality interpretó a una oficial de policía y presentó una coreografía junto al bailarín Ángelo Pernía. Ambos realizaron una rutina al ritmo de “Y.M.C.A.” de Village People, la que recibió aplausos del público y comentarios positivos del jurado de Chilevisión.

La bailarina explicó el motivo detrás de su elección durante la temática de los oficios. Tras finalizar el número, hizo referencia a la institución que representó sobre el escenario.

“Siento mucho respeto a esta institución”, comentó Capelli luego de su presentación.

El jurado destacó la expresión y la interpretación de la participante durante la coreografía. Una de las evaluaciones más comentadas fue la de la coreógrafa Edymar Acevedo, conocida en el programa como “La Maestra”.

“Qué manera de hacerme disfrutar, por su expresión corporal y facial. Les prohíbo dejar de brillar”, elogió la integrante del jurado al referirse al desempeño de Cony Capelli y Ángelo Pernía.

Los elogios fueron recibidos con agradecimiento por la bailarina, quien valoró el respaldo del panel en esta etapa de la competencia.

Cony Capelli habló sobre una posible Gran Final

Tras conocer la evaluación de los jueces, Capelli también se refirió a la posibilidad de llegar a la Gran Final de “Fiebre de Baile”. El evento aún no tiene una fecha confirmada para realizarse en el Movistar Arena.

“Ojalá que se den las cosas. Voy a ir a puro disfrutar, y a ver a mis compañeros”, comentó la bailarina sobre una eventual participación en la definición del programa.

Mientras la competencia continúa, Cony Capelli sigue avanzando en el espacio de Chilevisión, donde sus presentaciones buscan convencer al jurado y al público de cara a las próximas etapas.