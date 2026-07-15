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“Me ponen fentanilo… hasta que me fui”: Carla Ballero recuerda cuando estuvo al borde de la muerte

En conversación con Jorge Aldoney, la hermana de Álvaro Ballero recordó lo que vivió durante la hospitalización. “Cuando a mí me intubaron, yo sentí cómo me intubaban. Sentí cómo me abrían, cómo ellos hablaban de mí”.

Eduardo Córdova
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“Me ponen fentanilo… hasta que me fui”: Carla Ballero recuerda cuando estuvo al borde de la muerte

Carla Ballero recordó una de las etapas más complejas de su vida, cuando estuvo internada en la UCI y al borde de la muerte debido a una neumonía que se agravó.

El episodio ocurrió en mayo del año pasado. En ese momento, la Clínica Redsalud Vitacura informó que la opinóloga padecía una “neumonía neumocócica que derivó en insuficiencia respiratoria grave”.

La situación se complicó al punto de que Ballero debió ser conectada a un ventilador mecánico.

En conversación con Jorge Aldoney, la hermana de Álvaro Ballero recordó lo que vivió durante la hospitalización. “Cuando a mí me intubaron, yo sentí cómo me intubaban. Sentí cómo me abrían, cómo ellos hablaban de mí”.

“Fue muy heavy, porque toda la gente del equipo le contaba al doctor que era colombiano, o venezolano, no recuerdo bien, que era el jefe de la UCI… quién era yo, y quién era mi marido”, agregó.

La opinóloga también relató los momentos previos a quedar completamente sedada. “Yo me dormí con esa sensación, me fui con eso, yo tratando de decirles que estaba despierta. Finalmente me ponen mucho fentanilo, porque decían fenta, fenta, para que me pusieran más. Hasta que me fui, lo logré”, dijo Carla Ballero.

Carla Ballero recordó una particular experiencia que tuvo mientras permanecía dormida. “Y de repente veo a las niñitas que van caminando, están haciendo trekking sin mí. Yo solo las veía a ellas, no sé dónde estaba yo. Yo las veía caminando. Y ahí yo vuelvo, me despierto y me extubo”.

La exmodelo aseguró que su despertar estuvo marcado por una nueva situación de extrema gravedad. “Estuve al borde de la muerte de nuevo, porque me estaba extubando y llegó todo el equipo”.

Ballero también relató el encuentro que tuvo con sus hijas tras la hospitalización. “Y cuando las niñitas me van a ver a la clínica, logran entrar, me dicen que querían ir a hacer trekking conmigo”, cerró, dando cuenta del vínculo que sintió con ellas durante su estado de extrema gravedad.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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