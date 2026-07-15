Senadores RN condenan ataque a carabineros en Valdivia y exigen aplicar con rigor la Ley Naín-Retamal

Los senadores de RN María José Gatica, Andrés Longton y Rojo Edwards calificaron como “gravísimo” el ataque sufrido este miércoles por dos funcionarios de Carabineros durante un procedimiento policial realizado en el sector costero de Valdivia. Hecho que dejó a ambos efectivos heridos mientras cumplían labores operativas.

En la diligencia fue detenido el presunto autor material del homicidio del cabo Eugenio Nain Caniumil, quien permanecía prófugo.

María Jose Gatica, jefa de bancada de los senadores RN, expresó su preocupación por la creciente violencia que enfrentan las policías en el cumplimiento de sus funciones. “Lo ocurrido en Valdivia demuestra el nivel de riesgo al que están expuestos diariamente nuestros carabineros cuando deben enfrentar a delincuentes cada vez más violentos y armados”.

Añadió que “es urgente discutir y avanzar con el proyecto de ley de Reglas de Uso de la Fuerza para entregar más herramientas, protección y certezas jurídicas a quienes tienen la misión de resguardar la seguridad de todos los chilenos”.

Gatica también planteó la necesidad de “evaluar medidas extraordinarias y temporales que permitan reforzar la seguridad pública. Incluyendo la participación de efectivos militares en labores de control de identidad en los sectores más afectados por la delincuencia”.

Máximo rigor de la ley

El subjefe de bancada, Andrés Longton, condenó el ataque y llamó a aplicar el máximo rigor de la ley contra los responsables. El también integrante de la Comisión de Seguridad Pública lamentó y condenó el baleo a los carabineros. Expresó su confianza en que “a estos delincuentes no solamente los juzguen por el asesinato del cabo Naín, sino que, además, se les aplique íntegramente la Ley Naín-Retamal, de la cual somos autores.

Para que se les apliquen las penas que ahí se establecen, que son las más duras que contempla nuestra legislación, porque quien agrede a Carabineros agrede a todo el país”.

“No puedo sino condenar los permanentes intentos del PC por debilitar una legislación”

El senador Rojo Edwards subrayó que “como país tenemos el deber de respaldar a nuestras Fuerzas Armadas y a nuestras policías. Entregándoles las herramientas legales necesarias para cumplir su labor y resguardar su propia integridad frente a la acción de la delincuencia y el crimen organizado.

Adelantó que “toda iniciativa que fortalezca su capacidad de actuar y defenderse contará con nuestro apoyo. Y como autor de seis de las diez indicaciones que fueron incorporadas al acuerdo final que dio origen a la Ley Naín-Retamal no puedo sino condenar los permanentes intentos del Partido Comunista por debilitar una legislación. Que nació precisamente para brindar mayor protección a quienes arriesgan su vida por la seguridad de todos los chilenos.”

La senadora Gatica agregó que “la justicia debe actuar con firmeza frente a quienes atentan contra quienes nos protegen”.

Y envió un mensaje de respaldo a los funcionarios heridos y a sus familias, manifestando que “toda nuestra fuerza y solidaridad están con los carabineros heridos, sus seres queridos y toda la institución en estos momentos tan complejos. Esperamos su pronta recuperación”.

Finalmente, destacó que tanto el general director de Carabineros como el ministro de Seguridad se estén trasladando a la Región de Los Ríos.