Activan Alerta SAE por crecida de estero Marga Marga en Viña del Mar: Senapred llamó a evitar la ribera

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitió este viernes una alerta preventiva en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Lo anterior, a raíz del riesgo de crecida del estero Marga Marga.

Debido a las intensas precipitaciones, provocado por el fuerte sistema frontal, se registró un aumento del caudal.

En ese sentido, las autoridades activaron el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) para los vecinos de la zona.

El Senapred hizo un llamado a la comunidad, para evitar el sector de la ribera del estero Marga Marga.

“¡Atención! Por alerta de crecida, Senapred hace un llamado a evitar sector de la ribera del Estero Marga Marga en la comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso. Para reforzar el alertamiento preventivo, Senapred activó mensajería SAE”, indicó el organismo en sus redes sociales.

Las autoridades mantienen un monitoreo permanente en la zona, ya que las lluvias continuarán durante las próximas horas.

Cabe destacar que, también este viernes, pero en la Región Metropolitana, el Senapred hizo un llamado a evacuar el sector Campamento Ribera del Río en la comuna de Talagante, por la crecida del río Mapocho en el lugar.