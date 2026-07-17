No será media hora: Revelan cuánto durará realmente el entretiempo de la final del Mundial

Una gran polémica ha rodeado en los últimos días la final del Mundial 2026, la cual protagonizarán Argentina y España este domingo 19 de julio, a partir de las 15:00 horas.

Y es que, según había trascendido, el entretiempo del duelo por el título tendría una duración de media hora. Todo esto, debido al inédito show de mediotiempo que habrá en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, recinto que acogerá el partido.

Sin embargo, este viernes, el diario español Marca entregó nuevos antecedentes y, citando a fuentes de la FIFA, reveló que esto finalmente no será así.

Dicho medio aseguró que la FIFA le comunicó a las federaciones de España y Argentina que el entretiempo durará 17 minutos.

“Según la organización del torneo no pasará de los 17 minutos. Es decir, sólo dos más que el tiempo de descanso habitual en un partido de fútbol”, señaló Marca.

A la vez, detalló que “once de ellos serán ocupados por las actuaciones musicales de Shakira, Madonna y Justin Bieber, un tiempo muy inferior al inicialmente previsto”.

“El resto del tiempo, unos seis minutos, se empleará en el montaje y desmontaje del escenario para dichas actuaciones musicales y para regar el césped, otra de las preocupaciones de España de cara a la final. En otros partidos jugados en el MetLife, este ha parecido muy seco y más lento de lo habitual”, añadió.

Eso sí, el citado diario mencionó que “lo que no varía son las pausas de hidratación”. En ese marco, y como ha sido habitual en el torneo, “habrá dos, como siempre, una a mediados de cada tiempo de juego”.