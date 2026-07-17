Qué hacer en Santiago: descubre los nuevos locales de gastronomía japonesa que llegaron a la capital

La gastronomía japonesa sigue ganando espacio en Santiago con la apertura de nuevos locales que apuestan por preparaciones tradicionales y tendencias que triunfan en Japón.

Desde sandos y onigiris hasta crepes de matcha y cafeterías inspiradas en la cultura nipona, la capital suma cada vez más alternativas para quienes buscan descubrir nuevos sabores. Si no sabes qué hacer en Santiago, esta ruta es ideal para conocer algunos de los últimos espacios dedicados a la cultura japonesa.

Qué hacer en Santiago: descubre los nuevos sabores de la cultura japonesa

Natutea

Dirección: Miraflores 352, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago, Natutea destaca por llevar a la capital algunas de las preparaciones virales de Japón, especialmente sus crepes de matcha y postres elaborados con este tradicional té verde.

Su carta incluye crepes dulces, matcha latte, bebidas frías, cafés y distintas preparaciones elaboradas con matcha, además de los populares postres de ilusión frutal que se han vuelto tendencia en redes sociales.

El local también cuenta con una herboristería donde es posible comprar una amplia variedad de tés, infusiones y mezclas para disfrutar en casa.

Neko-San

Dirección: Triana 857, Providencia, Región Metropolitana.

Si quieres descubrir uno de los nuevos locales de gastronomía japonesa que han llegado a la capital, Neko-San es una de las aperturas más comentadas del último tiempo. Creado por el chef Nicolás Tapia, reconocido por su restaurante Yum Cha, el pequeño local se especializa en sandos y onigiris preparados al momento.

Su carta destaca por los sandos, elaborados con shokupan, el tradicional pan de leche japonés de textura suave y esponjosa, con opciones como el clásico de pollo frito (katsu sando), pasta de huevo y sierra ahumada.

También ofrece onigiris recién preparados, rellenos de distintos ingredientes y envueltos en alga nori, además de una selección de tés japoneses para acompañar la experiencia de la cultura japonesa.

Qué hacer en Santiago: cafeterías y restaurantes para vivir la cultura japonesa

Soko DeMo

Dirección: Víctor Manuel 2220, Santiago, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer uno de los nuevos locales de gastronomía japonesa que han llegado a la capital, Soko Demo es una excelente alternativa. El proyecto del chef Pedro Chavarría, propone un concepto de “fake asian food”, una cocina inspirada en sabores asiáticos que reinterpreta recetas tradicionales con un sello propio.

Su especialidad es el ramen, destacando su versión del tonkotsu, preparado con un caldo de huesos de cerdo cocinado durante 12 horas, panceta dorada y huevo ajitama. La carta también incluye sandos elaborados con shokupan hecho en casa, arroz frito, gyozas y otros platos inspirados en la cocina japonesa y asiática.

Shibui Coffee

Dirección: Av. Alameda Libertador Bernardo O’Higgins 333, Santiago, Región Metropolitana.

Si quieres descubrir un nuevo espacio inspirado en la cultura japonesa, Shibui Coffee es una cafetería de especialidad que combina una estética minimalista con una propuesta centrada en el matcha, los tés japoneses y la repostería de inspiración asiática.

Su carta incluye matcha latte, hojicha, café de especialidad, tés japoneses, bebidas frías y distintas preparaciones elaboradas con matcha, además de una selección de pastelería que complementa la experiencia.