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Lluvia de goles: Inglaterra venció 6-4 a Francia en un partido increíble y se quedó con el tercer lugar del Mundial

El combinado británico derrotó al elenco galo en un duelo inusual y se despidió de la Copa del Mundo subiendo al podio. Por su parte, Kylian Mbappé anotó un doblete para Francia, y superó momentáneamente a Lionel Messi como goleador del torneo, y también como máximo artillero en la historia del certamen.

Leonardo Medina
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Lluvia de goles: Inglaterra venció 6-4 a Francia en un partido increíble y se quedó con el tercer lugar del Mundial

En un partido totalmente impensado, con 10 goles en el marcador, Inglaterra venció 6-4 este sábado a Francia en el Hard Rock Stadium de Miami, quedándose con el tercer lugar del Mundial 2026. 

Los dos elencos optaron por realizar varias rotaciones en este encuentro. Por ejemplo, Aurélien Tchouaméni y Ousmane Dembélé en el conjunto galo, o Jude Bellingham y Harry Kane en los “Tres Leones”, comenzaron como suplentes. 

El primer tiempo fue sorpresivo, pues los dirigidos por Thomas Tuchel arrollaron al equipo francés, el cual lucía completamente desconectado del compromiso. 

Con goles de Declan Rice (3’), Ezri Konsa (18’) y dos de Bukayo Saka (37’ y 45+1’), el combinado británico se fue al descanso ganando 4-0, reflejando claramente su amplia superioridad. 

Los cuatro tantos de ventaja apuntaban a que el segundo tiempo sería un mero trámite para los ingleses. Sin embargo, lo ocurrido en el complemento fue igual de inesperado

El conjunto dirigido por Didier Deschamps despertó y comenzó a mostrar su mejor versión. De esta forma, descontaron con un doblete de Kylian Mbappé (48’ y 66’) y un tanto de Bradley Barcola (54’), dejando el marcador en un increíble 4-3. 

Por lo demás, y a la espera de lo que suceda mañana en la final, Mbappé superó a Lionel Messi (8) como goleador del Mundial, llegando a las 10 anotaciones. A su vez, se convirtió en el máximo artillero en la historia del torneo, con 22 goles, uno más que la “Pulga” (21). 

En tanto, al igual que todo el partido, los últimos minutos fueron impensados. Inglaterra anotó el quinto a los 87’, con un penal de Saka, quien logró un hat-trick. 

No obstante, después Dembélé, que ingresó en el segundo tiempo, descontó en el 90+6’ para Francia. Y finalmente, en el 90+8’, Bellingham, que también entró en el complemento, convirtió el 6-4, poniendo término a un partido de locos. 

Así las cosas, Inglaterra se despidió del Mundial subiendo al podio, obteniendo el tercer puesto. Francia, por su parte, puso fin a su participación, en lo que también fue el último partido de Deschamps como DT del equipo.

Ahora, Argentina y España pondrán término al torneo, disputando este domingo, desde las 15:00 horas, la gran final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Revisa los 10 goles:

Source Texto: La Nación/Foto: X
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