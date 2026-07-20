Mujeres desaparecidas en Cajón del Maipo: Gobierno afirma que no lo relaciona “directamente” con el sistema frontal

La búsqueda de las dos jóvenes desaparecidas en San José de Maipo continúa activa, luego de que su último rastro se registrara durante la madrugada del pasado jueves. Esto ocurrió antes del inicio del sistema frontal que afecta a gran parte de la zona centro-sur del país.

Las mujeres fueron identificadas como Martina Núñez, de 21 años, y Magdalena Retamal, de 31.

Ambas fueron vistas por última vez tras salir de una discoteca en Peñalolén, Región Metropolitana. Desde entonces, sus familias no han tenido noticias sobre su paradero.

De acuerdo con el relato de sus cercanos, las jóvenes decidieron continuar la noche junto a un hombre conocido como “El Chino”. El sujeto les habría propuesto trasladarse hasta San José de Maipo.

Luego de que se perdiera el rastro de las mujeres, la Policía de Investigaciones (PDI) activó un operativo de búsqueda.

Gobierno descarta, por ahora, relación con el sistema frontal

Durante el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, se refirió a la desaparición de las jóvenes.

“Las cifras que reportamos en Senapred dicen relación con afectación de personas directamente vinculados al sistema frontal. Tenemos el antecedente que hay una búsqueda activada de la PDI, respecto de un grupo de personas en el sector del Cajón del Maipo”, comenzó señalando.

Sin embargo, Pavez indicó que “por ahora, con la información que tenemos, no hemos querido imputarla a las afectaciones directas del sistema frontal”.

“En esto hay que ser muy respetuosos y responsables. Tal como lo ha dicho la directora: las personas desaparecidas se dan en un contexto de coordinación con las policías, donde hay búsquedas activadas”, siguió.

En esa línea, el subsecretario aseguró que las diligencias están “plenamente identificadas”. No obstante, agregó que “no sabemos con la información que hay, que dichas personas que están siendo buscadas, digan relación con un evento directamente relacionado con el sistema frontal”.

Familia de una de las jóvenes pide ayuda para continuar la búsqueda

T13 tuvo acceso a cámaras de seguridad del sector y conversó con la hermana de Martina, una de las jóvenes que permanece desaparecida.

En el registro se observa un vehículo subiendo por el sector en dirección a las termas. La familia sostiene que ambas mujeres podrían estar “atrapadas” debido a las condiciones meteorológicas de la zona.

“Nosotros como familia necesitamos con urgencia que todas las entidades que sean de carácter públicas o privadas se hagan presente acá. Como familias estamos desesperados. Ambas familias, de mi amiga Magdalena y nosotros de Martina”, indicó la hermana.

“Las zonas que pueden estar las chicas cayó mucha nieve. No se puede entrar caminando, menos con un automóvil”, siguió.

“Toda ayuda es bienvenida. Los números están circulando en redes. Imploro que cualquier persona que nos esté viendo, que sea particular o público, que se acerque acá al Cajón del Maipo. Tenemos los videos, las chicas están atrapadas acá. No es una suposición. Como familia, les pedimos ayuda a todos”, cerró.