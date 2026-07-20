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Aseguran que Marcelo Díaz evalúa el retiro a fin de año

El capitán de Universidad de Chile estaría contemplando la posibilidad de colgar los botines en diciembre, tras una temporada marcada por lesiones que le han impedido tener regularidad.

Leonardo Medina
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Aseguran que Marcelo Díaz evalúa el retiro a fin de año

Una dura noticia podría recibir Universidad de Chile, luego de que se revelara que el capitán Marcelo Díaz estaría evaluando el retiro a final de temporada.

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Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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