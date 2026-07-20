Home Nacional "ministro barros tras viaje a hawái: “no andábamos ni en el ..."

Ministro Barros tras viaje a Hawái: “No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones”

El titular de Defensa dijo que “aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Somos un Gobierno que dirige el Presidente Kast, y que tiene una institucionalidad”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Ministro Barros tras viaje a Hawái: “No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, respondió a las críticas por su gira a Hawái. Esto en medio de la emergencia por el sistema frontal que afecta a gran parte del país.

“Aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Somos un Gobierno que dirige el Presidente Kast, y que tiene una institucionalidad”, manifestó.

Añadió que “en materia de desastre, está el Senapred, están los Cogrid, pero la cabeza es el Ministerio del Interior, a través del ministro del Interior. Y toda su organización y todas las demás reparticiones somos cooperadores”.

“Aquí no había ninguna ausencia de nadie”

“Las Fuerzas Armadas, ya desde la semana pasada, estaban en un estado de preparación. Todos los equipos, todos los medios de contingente, tanto humanos como materiales, estaban listos para actuar según fuera necesario. Y a disposición de la organización que existe, que es el Senapred. Aquí no había ninguna ausencia de nadie”, indicó.

Barros sostuvo que “las personas cumplimos una función y el Ministerio de Defensa tiene muchos aspectos que tienen que ver con la soberanía y aspectos internacionales y estábamos en materias propias de la cartera. No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones, estábamos trabajando”.

El ministro descartó ausencia en la zona norte. Detalló que las Fuerzas Armadas “han estado presentes. Hay más de 350 personas en la zona de Conquimbo y La Serena. Hay un contingente adicional presente en terreno en Atacama y otro tanto disponible para actuar”.

“Todo el equipo humano y equipamiento de las Fuerzas Armadas está a disposición de la institucionalidad y funciona. Ahora, que haya algunas personas que necesiten cámaras y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal y es el sufrimiento de algunas personas”, agregó.

Agregó que “hay algunas personas que necesitan cámara, digamos, y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal, que es el sufrimiento de algunas personas”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que están fu...

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres salir de los lugares más conocidos, descubre tres tenedores libres ubicados en comunas como Maipú, Puente Alto y San Bernardo.

Leer mas
Triunfo
Aseguran que Marcelo Díaz evalúa el retiro a fin de añ...

El capitán de Universidad de Chile estaría contemplando la posibilidad de colgar los botines en diciembre, tras una temporada marcada por lesiones que le han impedido tener regularidad.

Leer mas
Nacional
Mujeres desaparecidas en Cajón del Maipo: Gobierno afi...

Las mujeres fueron identificadas como Martina Núñez, de 21 años, y Magdalena Retamal, de 31. Ambas fueron vistas por última vez tras salir de una discoteca en Peñalolén, Región Metropolitana. Desde entonces, sus familias no han tenido noticias sobre su paradero.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/