Ministro Barros tras viaje a Hawái: “No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones”

El ministro de Defensa, Fernando Barros, respondió a las críticas por su gira a Hawái. Esto en medio de la emergencia por el sistema frontal que afecta a gran parte del país.



“Aquí no hay nada que explicar ni nada que defenderse. Somos un Gobierno que dirige el Presidente Kast, y que tiene una institucionalidad”, manifestó.



Añadió que “en materia de desastre, está el Senapred, están los Cogrid, pero la cabeza es el Ministerio del Interior, a través del ministro del Interior. Y toda su organización y todas las demás reparticiones somos cooperadores”.

“Aquí no había ninguna ausencia de nadie”

“Las Fuerzas Armadas, ya desde la semana pasada, estaban en un estado de preparación. Todos los equipos, todos los medios de contingente, tanto humanos como materiales, estaban listos para actuar según fuera necesario. Y a disposición de la organización que existe, que es el Senapred. Aquí no había ninguna ausencia de nadie”, indicó.



Barros sostuvo que “las personas cumplimos una función y el Ministerio de Defensa tiene muchos aspectos que tienen que ver con la soberanía y aspectos internacionales y estábamos en materias propias de la cartera. No andábamos ni en el Mundial ni de vacaciones, estábamos trabajando”.



El ministro descartó ausencia en la zona norte. Detalló que las Fuerzas Armadas “han estado presentes. Hay más de 350 personas en la zona de Conquimbo y La Serena. Hay un contingente adicional presente en terreno en Atacama y otro tanto disponible para actuar”.



“Todo el equipo humano y equipamiento de las Fuerzas Armadas está a disposición de la institucionalidad y funciona. Ahora, que haya algunas personas que necesiten cámaras y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal y es el sufrimiento de algunas personas”, agregó.



Agregó que “hay algunas personas que necesitan cámara, digamos, y recurran a cosas que para mí son un poco absurdas, no creo que merezca distraernos de lo principal, que es el sufrimiento de algunas personas”.