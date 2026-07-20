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Carabineros evacúa por vía aérea a tres mujeres desde La Higuera hasta La Serena

La operación fue desarrollada por la Prefectura Aérea de Carabineros, cuyos pilotos y personal especializado llegaron hasta el sector para rescatar a una mujer de 56 años que debía recibir su tratamiento de diálisis. Además de una joven de 19 años, paciente inmunodeprimida que presentaba un cuadro febril y de una tercera mujer.

Patricia Schüller Gamboa
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Carabineros evacúa por vía aérea a tres mujeres desde La Higuera hasta La Serena

Carabineros evacuó desde a comuna de La Higuera hasta La Serena a tres mujeres que permanecían aisladas. Dos de ellas se encontraban con condiciones médicas que hacían urgente su traslado.

La operación fue desarrollada por la Prefectura Aérea de Carabineros, cuyos pilotos y personal especializado llegaron hasta el sector para rescatar a una mujer de 56 años que debía recibir su tratamiento de diálisis. Además de una joven de 19 años, paciente inmunodeprimida que presentaba un cuadro febril.

Ambas fueron trasladadas junto a una tercera mujer. En un vuelo que permitió llevarlas de manera segura hasta la capital regional para recibir la atención que requerían.

El rescate demostró la capacidad de respuesta de la policía uniformada frente a escenarios de alta complejidad. Donde las condiciones climáticas y el aislamiento de diversos sectores han hecho indispensable el apoyo aéreo para resguardar la vida de las personas.

25 operaciones aéreas realizadas durante la emergencia en Coquimbo

Con este procedimiento, Carabineros ya supera las 25 operaciones aéreas realizadas durante la emergencia en la Región de Coquimbo. Despliegue que ha permitido evacuar noventa personas y 41 mascotas desde localidades aisladas y de difícil acceso, reforzando el trabajo que la institución desarrolla de manera ininterrumpida en toda la región.

Mientras continúa la alerta por el sistema frontal, Carabineros mantiene a sus equipos terrestres y aéreos desplegados y preparados para responder a nuevos requerimientos, priorizando aquellos casos donde existe riesgo para la vida o la salud de las personas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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