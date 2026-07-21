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Dictan prisión preventiva para Carlos Cancino por muerte de carabinero Eugenio Nain

En la audiencia de formalización, la magistrada, Caroline Guzmán Muñoz, ordenó el ingreso en prisión de Cancino Tapia, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo plazo de investigación vigente hasta el 15 de agosto próximo.

Patricia Schüller Gamboa
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Dictan prisión preventiva para Carlos Cancino por muerte de carabinero Eugenio Nain

El Juzgado de Garantía de Temuco dejó este lunes sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva a Carlos Esteban Cancino Tapia, imputado por el Ministerio Público como autor del homicidio del cabo segundo de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil. El hecho ocurrió en octubre de 2020, en la comuna de Padre Las Casas.

Además, se le atribuyen los delitos consumados de disparos injustificados y los delitos frustrados de homicidio de carabinero y homicidio simple.

En la audiencia de formalización, la magistrada, Caroline Guzmán Muñoz, ordenó el ingreso a prisión de Cancino Tapia, por considerar que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. Además, mantuvo plazo de investigación vigente hasta el 15 de agosto próximo.

Según el ente persecutor, aproximadamente a las 09:45 horas del 30 de octubre de 2020, un grupo de sujetos, entre los que se encontraba el sentenciado Luis Kallfukucán Tranamil Nahuel y los imputados Francisco Javier Painevilo Maldonado (en prisión preventiva) y Carlos Esteban Cancino Tapia, previamente concertados y a bordo de un vehículo Renault Clio, se desplazaron hasta el kilómetro 682 de la Ruta 5 Sur. Sector La Cantera de Metrenco de la comuna de Padre Las Casas. Esto con la intención de montar una barricada en la carretera y enfrentarse a efectivos de Carabineros.

Cuando procedían a obstruir la vía, atacaron a disparos a un camión marca Volvo. Impactando un tiro en el radiador y otro en el parabrisas del vehículo de carga. Cuyo conductor no detuvo la marcha y logró alejarse del lugar.

El grupo continuó instalando neumáticos en la Ruta 5 Sur, roció con un líquido acelerante y les prendió fuego. Con lo que lograron impedir la normal circulación de vehículos.

Al lugar llegó la radiopatrulla 2695 de Carabineros, conducida por la víctima, el cabo segundo Eugenio Sebastián Naín Caniumil, acompañado por el comandante Cristián Fernández Opazo. Con el propósito de dispersar a los manifestantes y restablecer la circulación y el orden público. Pero fueron atacados con armas tanto de proyectil único como múltiples (escopetas).

En el ataque resultó herido Nain Caniumil por un impacto del arma de fuego disparada por el imputado Cancino Tapia. Lo que derivó en un enfrentamiento entre los imputados y el comandante Fernández. Este descendió del vehículo policial para repeler a los agresores.

A consecuencia del disparo, el suboficial Nain Caniumil resultó con una herida penetrante torácica complicada con lesión pulmonar, que le provocó la muerte cuando era atendido en el Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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