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Sistema frontal en Santiago: revisa la hora en que será el peak este martes y lo que se espera para la semana

De acuerdo con la meteoróloga Arlette Chacón, las lluvias se concentrarán principalmente durante la mañana. La experta explicó que el peak “serán entre las 08:00 y 11:00 horas”. Posteriormente, las precipitaciones comenzarán a disminuir después de las 14:00 horas.

Eduardo Córdova
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Sistema frontal en Santiago: revisa la hora en que será el peak este martes y lo que se espera para la semana

La Región Metropolitana de Santiago continuará con lluvias durante este martes 21 de julio en el contexto del sistema frontal que afecta a la zona central. Las precipitaciones se mantendrían a lo largo de gran parte de la jornada.

De acuerdo con la meteoróloga Arlette Chacón, las lluvias se concentrarán principalmente durante la mañana, recogió 24 Horas.

La experta explicó que el peak “serán entre las 8:00 y 11:00 horas”. Posteriormente, las precipitaciones comenzarán a disminuir después de las 14:00 horas.

No obstante, las lluvias seguirán durante la tarde de este martes. En cambio, para el miércoles 22 de julio no se esperan precipitaciones.

“Debieran caer entre 7 y 10 milímetros”, añadió.

Pronóstico para el resto de la semana en Santiago

Según el pronóstico, las precipitaciones podrían regresar el jueves. Sin embargo, se trataría únicamente de chubascos aislados durante la tarde y la noche.

En cuanto a las temperaturas, los termómetros no superarían los 16 °C durante el resto de la semana, incluido el próximo fin de semana. Además, las mínimas no serían tan bajas.

Finalmente, el viernes sería la jornada más fría, con una temperatura mínima de 6 °C y una máxima de 15 °C.

Gobierno anunció suspensión de clases este martes en toda la Región de Valparaíso por sistema frontal
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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