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Senapred ordenó evacuación de cinco sectores en La Serena por desborde del río Elqui

La medida afecta a los sectores de Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares, y para reforzar la evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.

Leonardo Medina
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Senapred ordenó evacuación de cinco sectores en La Serena por desborde del río Elqui

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó la evacuación este martes de cinco sectores de La Serena, en la Región de Coquimbo, por el desborde del río Elqui.

En el marco del sistema frontal que se registra en la zona, la medida afectó a los sectores de Hinojal, borde del río Elqui, Valle de Los Ángeles, Gabriela Mistral y Alfalfares.

A su vez, para reforzar la evacuación, el organismo activó la mensajería SAE.

Mediante sus redes sociales, el Senapred llamó a “mantener la calma y acatar las indicaciones de la autoridad de los equipos de respuesta”. 

“Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”, añadió. 

Además, en Huasco (Región de Atacama), se solicitó evacuar el sector Villa San Pedro, por la activación de la quebrada Camilo Henríquez.

Consignar que debido al sistema frontal, y de acuerdo al último balance de Senapred, 104.504 personas permanecen en condición de aislamiento, concentradas entre la región de Atacama y Coquimbo. Asimismo, la cantidad de fallecidos se eleva a 10.

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Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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