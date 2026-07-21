TECHO-Chile y BancoEstado lanzan campaña en apoyo a afectados por temporal

TECHO-Chile lanzó la campaña “Contigo donde más se necesite” para apoyar a las familias afectadas por los temporales que impactan a gran parte del país. La iniciativa pone especial énfasis en quienes viven en campamentos, donde las condiciones de vulnerabilidad agravan los efectos de las lluvias.

La campaña cuenta con el respaldo de BancoEstado y permitirá canalizar donaciones destinadas a cubrir las necesidades más urgentes que se detecten en terreno, en coordinación con las comunidades.

Desde el inicio de la emergencia, equipos de TECHO-Chile permanecen desplegados en distintas regiones realizando un monitoreo diario de campamentos y comunidades.

El objetivo es conocer en tiempo real el nivel de afectación de las familias y priorizar la ayuda de acuerdo con las necesidades identificadas.

“Las familias que viven en campamentos enfrentan cada invierno con una preocupación mucho mayor. Sus viviendas están más expuestas al ingreso de agua, el barro y los daños estructurales, por lo que una emergencia climática puede significar perder lo poco que tienen. Hoy nuestros equipos están en contacto diario con las comunidades, monitoreando su situación para conocer el nivel de afectación y responder de manera oportuna a las necesidades que van surgiendo. Ese despliegue requiere del apoyo de toda la ciudadanía para llegar donde más se necesita”, señaló Isidora García, Directora Social de TECHO Chile.

Finalmente, la campaña “Contigo donde más se necesite” busca convocar a personas, empresas e instituciones para fortalecer la respuesta frente a la emergencia y apoyar a las familias que enfrentan las condiciones más críticas.