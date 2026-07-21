Vodanovic cuestiona manejo del Gobierno ante catástrofe: “Me preocupa un poco el tono complaciente”

La presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, cuestionó este martes el manejo del Gobierno ante la catástrofe provocada por el intenso sistema frontal en el Norte Chico.

En diálogo con “El Primer Café” de Radio Cooperativa, la senadora cuestionó la coordinación del Ejecutivo. Y a la vez, apuntó contra el ministro de Defensa, Fernando Barros.

“Me preocupa un poco el tono complaciente del Gobierno, de bajar un poco el perfil. Más allá de las declaraciones desafortunadas de algunos ministros, o de la ausencia del ministro de Defensa, que me parece del todo inexplicable”, manifestó Vodanovic.

En ese sentido, planteó que “entendiendo la importancia de los ejercicios internacionales, creo que efectivamente él estaba trabajando”. No obstante, indicó que “frente a una catástrofe de esta naturaleza se justificaba plenamente el retorno del ministro de Defensa para darle conducción política a las Fuerzas Armadas”.

Además, la líder del PS, que fue subsecretaria para las Fuerzas Armadas en el segundo Gobierno de Michelle Bachelet, remarcó que “habitualmente en nuestros Gobiernos, al menos así lo vivimos en el gobierno de la Presidenta Bachelet, el ministro de Defensa se desplazaba inmediatamente. No se puede esperar a que esta crisis termine para la evaluación”.

“Las evaluaciones tienen que hacerse ahora, no después, ¿por qué? Porque hay una crisis en curso, esto no ha cesado”, complementó.

Asimismo, citó al gobernador de Coquimbo, Cristóbal Juliá, y al diputado Marco Sulantay, para subrayar que “no es un problema de color político. Tiene que ver precisamente con la falta de agilidad en decretar el estado de catástrofe, que permite a su vez que los alcaldes puedan tomar decisiones mucho más rápidamente sin la burocracia de estos momentos”.

“Lo han dicho otras autoridades: mandaron nylon. No se soluciona una crisis de esta envergadura con nylon”, expresó.