“Acá hay homofobia”: guionista de Papi Ricky apunta contra diputado republicano

Sebastián Arrau, guionista de la teleserie y ahora de la película “Papi Ricky”, continuó su enfrentamiento público con el diputado republicano Juan Irarrázaval por el debate sobre la gestación subrogada.

El escritor, padre de dos hijas nacidas mediante gestación subrogada, cuestionó al parlamentario, quien impulsa un proyecto para sancionar con penas de cárcel esta práctica.

“Este diputado, yo creo que no tiene ningún interés en proteger ni a las mujeres, ni a los niños, acá hay homofobia”, disparó el guionista de “Papi Ricky” en The Clinic.

Además, Arrau publicó un video en su cuenta de Instagram para expresar sus reparos a la iniciativa impulsada por el legislador republicano.

“Si se hace una ley regulada, no hay explotación, todo lo contrario, es una mujer decidiendo con su cuerpo ayudar a una familia. Somos una pareja, en un país con baja natalidad, que hemos aportado con dos niñas que son maravillosas. Creo que así como tenemos que aceptar que hay parejas que no quieren tener hijos, hay parejas que sí quieren y, ¿por qué no ayudarlas?, ¿por qué mirarlas con odio?”, expuso el guionista de “Papi Ricky” y también de la recordada teleserie Machos.

La publicación recibió numerosos comentarios. Entre ellos destacó la respuesta del propio Juan Irarrázaval, quien defendió el proyecto de ley aprobado en la Comisión de Familia.

Irarrázaval respondió a las críticas

“El proyecto que hemos aprobado en la Comisión de Familia no lo abordamos ni desde el miedo ni el odio ni la rabia. Al revés, desde la valentía y desde la fraternidad ya que en época de polarización, este es un proyecto transversal. Escuchamos un año completo a invitados a favor y en contra, incluyendo a quienes promueven la altruista aunque hayan practicado la comercial. Y es que eso es lo que sucede en todo el mundo, la altruista es un disfraz de un negocio de venta de niños y trata de mujeres que mueve cientos de millones de dólares con que lucran agencias, clínicas, abogados, y a la madre gestante deja en una condición desmejorada”, disparó.

Posteriormente, Arrau volvió a responder en una entrevista con The Clinic.

“Me parece realmente una locura que la persona que está viendo las leyes del país, que preside la Comisión de Familiar, venga a un Instagram personal a agredir a mis hijas después de una entrevista”, se defendió.

Luego, agregó: “Me parece peligroso que un hombre capaz de meterse a mi Instagram a agredir a mis hijas, sea justamente quien esté llevando el debate sobre familias y hable en nombre de los niños, mientras ataca a quienes han nacido gracias a la ayuda de una gestante. No olvidemos, además, que fue gente de su sector la que hace 20 años se refería como “niños probetas” a los primeros nacidos in vitro, práctica que hoy ya es normalizada”, concluyó el hombre que escribió los libretos de Papi Ricky.