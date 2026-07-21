Home Nacional "anuncian corte de agua de emergencia en ovalle luego de desborde ..."

Anuncian corte de agua de emergencia en Ovalle luego de desborde de embalse Recoleta

La situación fue informada por la empresa Aguas del Valle, desde donde detallaron que el desborde generó una importante crecida del río Limarí. A su vez, esto provocó nuevas afectaciones a la infraestructura sanitaria y agravó la emergencia causada por el sistema frontal.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Anuncian corte de agua de emergencia en Ovalle luego de desborde de embalse Recoleta

La empresa Aguas del Valle anunció este martes un corte de emergencia en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, a raíz del desborde del embalse Recoleta.

El desborde generó una importante crecida del río Limarí, lo cual provocó nuevas afectaciones a la infraestructura sanitaria. A su vez, esto agravó la emergencia causada por el sistema frontal.

Mediante un comunicado, el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, comentó que “estamos enfrentando un evento de gran magnitud que ha impactado nuevamente nuestras instalaciones”. 

“Como consecuencia de esta situación, nos vemos obligados a suspender la entrega de agua para uso sanitario que habíamos logrado habilitar durante la jornada de ayer”, sostuvo.

En la misma línea, detalló que “nuestros equipos se encuentran desplegados en terreno evaluando daños y monitoreando permanentemente la evolución de la emergencia”.

La empresa mencionó que mantendrá operativos los estanques estacionarios y el despliegue de camiones aljibe. Lo anterior, con el fin de asegurar el acceso de la comunidad a agua para consumo humano, mientras persisten las condiciones de emergencia.

Vodanovic cuestiona manejo del Gobierno ante catástrofe: “Me preocupa un poco el tono complaciente”
Source Texto: La Nación/Foto: Aton (referencial)
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Cámara aprueba y despacha “corazón” de la megarreforma...

La gran mayoría de las normas del proyecto quedaron definitivamente despachadas a ley, mientras que la única que pasará por comisión mixta es la que tiene relación con la compensación que recibirán las municipalidades, ante la exención del pago de contribuciones para los adultos mayores de 65 años.

Leer mas
Nacional
TECHO-Chile y BancoEstado lanzan campaña en apoyo a af...

El objetivo es conocer en tiempo real el nivel de afectación de las familias y priorizar la ayuda de acuerdo con las necesidades identificadas.

Leer mas
Nacional
Tras fallido primer intento: Cámara aprobó comisión in...

El jefe de la bancada socialista, Raúl Leiva, destacó que “los integrantes de la Comisión de Seguridad de la oposición hemos logrado algo que costó. Pero creemos que es relevante y muy importante en función del dictamen de la Contraloría”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
1
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/