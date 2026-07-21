Anuncian corte de agua de emergencia en Ovalle luego de desborde de embalse Recoleta

La empresa Aguas del Valle anunció este martes un corte de emergencia en la comuna de Ovalle, Región de Coquimbo, a raíz del desborde del embalse Recoleta.

El desborde generó una importante crecida del río Limarí, lo cual provocó nuevas afectaciones a la infraestructura sanitaria. A su vez, esto agravó la emergencia causada por el sistema frontal.

Mediante un comunicado, el gerente regional de Aguas del Valle, Andrés Nazer, comentó que “estamos enfrentando un evento de gran magnitud que ha impactado nuevamente nuestras instalaciones”.

“Como consecuencia de esta situación, nos vemos obligados a suspender la entrega de agua para uso sanitario que habíamos logrado habilitar durante la jornada de ayer”, sostuvo.

En la misma línea, detalló que “nuestros equipos se encuentran desplegados en terreno evaluando daños y monitoreando permanentemente la evolución de la emergencia”.

La empresa mencionó que mantendrá operativos los estanques estacionarios y el despliegue de camiones aljibe. Lo anterior, con el fin de asegurar el acceso de la comunidad a agua para consumo humano, mientras persisten las condiciones de emergencia.