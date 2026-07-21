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“Enormemente satisfechos”: Quiroz celebra aprobación de la megarreforma y destaca “apoyos transversales”

El ministro de Hacienda habló luego de que la Cámara Baja aprobara la mayoría de las normas del proyecto de Reconstrucción Nacional, y tuvo palabras de agradecimiento para el Partido Nacional Libertario, el Partido de la Gente y la Democracia Cristiana.

Leonardo Medina
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“Enormemente satisfechos”: Quiroz celebra aprobación de la megarreforma y destaca “apoyos transversales”

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, destacó este martes la votación de Cámara de Diputados en el proyecto de Reconstrucción Nacional. Y es que en su tercer trámite constitucional, se aprobaron la mayoría de las normas de la megarreforma del Gobierno, enviando solamente una a comisión mixta.

Luego de la sesión, el secretario de Estado planteó que el Congreso “ha ratificado la necesidad imperiosa que tiene Chile de volver a tener competitividad tributaria, para que vuelva a ser atractivo invertir en Chile”.

Asimismo, según consignó Radio Biobío, Quiroz remarcó que la Cámara “ha aprobado volver a dar certezas a la inversión en Chile”

También, afirmó que se respaldó “levantar barreras de permisos que tienen detenidas las inversiones y la actividad económica. Ha aprobado dar certezas a quienes arriesgan hacer esas inversiones”.

El ministro enfatizó que “estamos enormemente satisfechos, además de que estas normas se han aprobado por un amplio margen, con apoyos transversales que van mucho más allá de los partidos y parlamentarios del oficialismo”. 

En ese marco, tuvo palabras de agradecimiento para el Partido Nacional Libertario (PNL), el Partido de la Gente (PDG) y la Democracia Cristiana (DC).

“Agradecemos a todos quienes se han sumado a esta tarea por Chile y agradecemos, en particular, a grupos que están fuera del oficialismo, pero que han votado junto a nosotros. Me refiero al Partido Nacional Libertario, me refiero también a muchos votos del Partido de la Gente, me refiero también a votos de la Democracia Cristiana, entre otros”, sostuvo.

Las declaraciones de Alvarado y García Ruminot

Por su parte, el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, también valoró la aprobación. “La inversión va a llegar de manera firme y segura a nuestro país. Las reglas del juego van a estar claras para todos los que quieran invertir en Chile”, expresó, en declaraciones obtenidas por Emol.

En cuanto a las compensaciones de las contribuciones, medida que pasará a comisión mixta, precisó que “cómo el Gobierno es serio, responsable y se preocupa de las personas, no de la política chica, va a reponer esa indicación”.

En tanto, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, subrayó que “los resultados que hemos tenido, primero en el Senado y hoy en la Cámara de Diputados, revelan que el Gobierno ha actuado con rigurosidad, con responsabilidad, que hemos sabido escuchar y que hemos incorporado ideas que han surgido de otros grupos políticos”. 

“Siempre hemos dicho que este es una reforma estructural. Nosotros lo que buscamos es precisamente activar el círculo virtuoso del desarrollo”, mencionó. 

“Por eso, a diferencia de lo que se ha hecho en otras oportunidades, estamos disminuyendo impuestos particularmente a la inversión, porque estamos convencidos que de esa manera vamos a tener más empleo”, dijo el titular de la Segpres.

Cámara aprueba y despacha “corazón” de la megarreforma: Solo una norma fue enviada a comisión mixta
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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