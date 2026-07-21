Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres cerca del Metro que debes conocer

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar un tenedor libre sin depender del automóvil, existen restaurantes ubicados a pocos minutos de estaciones de Metro que ofrecen una amplia variedad de preparaciones para comer sin límites.

Gracias a su fácil acceso, son una excelente alternativa para reunirse con amigos, salir después del trabajo o disfrutar un panorama de fin de semana.

A continuación, conoce tres tenedores libres ubicados cerca de estaciones de Metro en Santiago.

Qué hacer en Santiago: un buffet a pasos del Metro Bellas Artes

Ok Panda

Dirección: Avenida Ismael Valdés Vergara 836, Santiago Centro.

Ubicado a pocos minutos de la estación Metro Bellas Artes (Línea 5), Ok Panda es uno de los tenedores libres más conocidos del centro de Santiago. Su buffet reúne más de 100 preparaciones entre comida china, sushi, carnes, mariscos, pizzas, ensaladas y postres.

Su ubicación permite combinar la visita con un recorrido por el Parque Forestal, el Museo Nacional de Bellas Artes o el Barrio Lastarria, convirtiéndose en un panorama ideal para cualquier día de la semana.

Qué hacer en Santiago: una alternativa cerca del Metro Santa Lucía

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

A pocas cuadras del Metro Santa Lucía (Línea 1), Panda Junior es uno de los buffets con mayor trayectoria de la capital. El restaurante ofrece una amplia selección de comida china, sushi, carnes, pescados, mariscos y postres, siendo una excelente opción para quienes buscan variedad.

Su céntrica ubicación permite llegar caminando desde el Metro en pocos minutos, facilitando el acceso tanto para santiaguinos como para turistas.

Qué hacer en Santiago: un buffet peruano junto al Metro Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Avenida Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Si buscas una experiencia diferente, Perú Mágico Tenedor Libre se encuentra muy cerca del Metro Ñuñoa (Líneas 3 y 6). Su buffet incluye ceviches, pescados, mariscos, carnes, platos criollos, ensaladas y postres, ofreciendo una completa muestra de la gastronomía peruana.

Además de su variada propuesta, destaca por su horario extendido y por ser una de las alternativas más populares para quienes desean comer sin límites en el sector oriente de Santiago.

Una excelente alternativa para moverse en transporte público

Llegar en Metro permite evitar el tráfico y los problemas para estacionar, especialmente durante los fines de semana. Por ello, estos tres tenedores libres destacan no solo por su oferta gastronómica, sino también por su ubicación estratégica cerca de estaciones de la red de Metro de Santiago.