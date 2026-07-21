“No nos vamos a rendir”: Oposición acude al TC para frenar megarreforma

Las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados ingresaron este martes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC), tras la aprobación del “corazón” de la denominada megarreforma.

Esta medida busca impugnar diversas disposiciones del proyecto impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. En ese sentido, cuestionan puntos como la invariabilidad tributaria y normas sobre materias medioambientales.

Según consignó Emol, la jefa de bancada del Partido Comunista, Daniela Serrano, señaló que “lamentablemente Chile, en la emergencia climática que vive hoy, acaba de quedar al descampado, porque para este Gobierno la prioridad era aprobar su megarreforma.

“Hoy día sufrieron un revés. Sin embargo, sabemos que van a haber presiones. Han existido muchas presiones a cada uno de los parlamentarios y parlamentarias para sacar adelante esta megarreforma tributaria que beneficia a los más ricos”, añadió.

Críticas a la aprobación

A su vez, el diputado independiente-PPD, Jaime Araya, expresó que “no nos vamos a rendir, vamos directo al Tribunal Constitucional porque se ha aprobado la megarreforma de los súper ricos. Chile no está en condiciones de hipotecar el futuro de nuestro país”.

“Hay gente que está sufriendo y, bueno, el Gobierno preocupado de darle más plata a los que más tienen y de precarizar las condiciones de vida de los trabajadores, las trabajadoras, la gente de clase media, de la gente de menores recursos”, sostuvo.

En tanto, el jefe de bancada de los diputados del Partido Socialista, Raúl Leiva, mencionó que “toda la oposición en la Cámara de Diputados hemos suscrito un requerimiento ante el Tribunal Constitucional”.

Lo anterior, con el objetivo de analizar “la constitucionalidad de temas tributarios como la invariabilidad y la reforma que se realiza a través de este proyecto de ley al sistema de evaluación de impacto ambiental”.

También, la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, dijo que “ha quedado demostrado que toda la preocupación que tenía José Antonio Kast respecto a seguridad, empleo, inmigración, era simplemente un caballo de Troya para hacer avanzar el proyecto que realmente le importa, reducirle los impuestos a los más ricos”.

“Esto es aún más evidente cuando, en medio de una emergencia nacional, se sigue una discusión en la que no han escuchado absolutamente a nadie. El Gobierno ya tomó una decisión, privilegiar y llenar los bolsillos de quienes más tienen en desmedro del 99% de Chile”, enfatizó.

Cabe destacar que, en su tercer trámite constitucional, la Cámara aprobó la mayoría de las normas de la megarreforma. Asimismo, enviaron solamente una a comisión mixta.