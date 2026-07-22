Ministerio del Deporte finalmente autorizó conciertos de BTS en el Estadio Nacional

El Ministerio del Deporte confirmó que el Instituto Nacional del Deporte (IND) autorizó la realización de los conciertos de BTS en el Estadio Nacional. La decisión se produjo después de varias semanas de negociaciones con la productora del evento.

Desde el Gobierno explicaron que la autorización fue otorgada tras revisar la nueva propuesta presentada por DG Medios. El documento incluyó cambios para proteger la infraestructura del principal recinto deportivo del país.

A través de un comunicado, el Ministerio del Deporte indicó que la empresa organizadora incorporó “una serie de modificaciones técnicas destinadas a resguardar la infraestructura deportiva del recinto”. Con ello, se busca reducir el impacto sobre la cancha.

Gracias a esta aprobación, BTS podrá realizar sus conciertos en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre. Las fechas se mantienen sin modificaciones.

Autorizan conciertos de BTS con nuevas medidas de protección

Las autoridades explicaron que “el montaje del escenario 360° evita la circulación de maquinaria pesada por el pasto”. Agregaron que “las maniobras de producción se realizarán mediante grúas operadas desde la pista atlética”.

Asimismo, precisaron que “se utilizará una cubierta que permitiría mantener la ventilación y respiración del césped con la incorporación de tecnologías y métodos de protección”.

El Ministerio del Deporte también informó que la resolución fue comunicada al Club Universidad de Chile, la Federación de Fútbol de Chile, la ANFP y el Club Atlético Santiago. El objetivo es coordinar las actividades deportivas y culturales que se desarrollarán en el recinto.

Desde DG Medios agradecieron al Ministerio del Deporte, al IND y al Estadio Nacional “por colaborar con nosotros para encontrar una solución que permita que los tres conciertos de BTS en Chile se realicen en el Estadio Nacional los días 14, 16 y 17 de octubre, tal como estaba programado originalmente”.

La productora reafirmó su compromiso con el desarrollo del evento. “Seguimos comprometidos a brindar una experiencia de primera categoría a BTS y a sus fans, al tiempo que producimos los espectáculos de manera responsable y cumpliendo con todos los requisitos técnicos exigidos por las autoridades para garantizar la protección de la infraestructura del Estadio Nacional”, concluyeron.