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Detienen a “El Panda”, acusado de dispararle a dos carabineros en Lo Espejo

El sujeto fue capturado cerca de las 10:43 horas de este miércoles en un domicilio ubicado en calle Veintitrés Sur en la misma comuna. El procedimiento contó con la participación de efectivos del GOPE, personal del OS9, y unidades territoriales.

Patricia Schüller Gamboa
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Detienen a “El Panda”, acusado de dispararle a dos carabineros en Lo Espejo

Personal del GOPE detuvo a Benjamín Alfonso Aedo González, conocido como “El Panda”. El sujeto es acusado de haberle disparado a dos funcionarios de Carabineros en la comuna de Lo Espejo.

Fue capturado cerca de las 10:43 horas en un domicilio ubicado en calle Veintitrés Sur en la misma comuna. El procedimiento contó con la participación de efectivos del GOPE, personal del OS9, y unidades territoriales.

El individuo pasará a control de detención por el homicidio frustrado a dos carabineros de Radiopatrullas. El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de julio.

El ataque se registró en el sector de Pasaje Las Carreras, cuando los dos funcionarios intentaron fiscalizar a este sujeto, quien les disparó y escapó del lugar.

El fiscal Juan Manuel Mac-Namara -quien quedó a cargo del caso- informó en ese momento que “hay bastante evidencia balística, más de 20 casquillos balísticos, de los cuales hay que verificar cuáles corresponderían a las armas de Carabineros y cuáles corresponderían a otros armamentos”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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