Detienen a “El Panda”, acusado de dispararle a dos carabineros en Lo Espejo

Personal del GOPE detuvo a Benjamín Alfonso Aedo González, conocido como “El Panda”. El sujeto es acusado de haberle disparado a dos funcionarios de Carabineros en la comuna de Lo Espejo.



Fue capturado cerca de las 10:43 horas en un domicilio ubicado en calle Veintitrés Sur en la misma comuna. El procedimiento contó con la participación de efectivos del GOPE, personal del OS9, y unidades territoriales.



El individuo pasará a control de detención por el homicidio frustrado a dos carabineros de Radiopatrullas. El hecho ocurrió el pasado viernes 17 de julio.



El ataque se registró en el sector de Pasaje Las Carreras, cuando los dos funcionarios intentaron fiscalizar a este sujeto, quien les disparó y escapó del lugar.



El fiscal Juan Manuel Mac-Namara -quien quedó a cargo del caso- informó en ese momento que “hay bastante evidencia balística, más de 20 casquillos balísticos, de los cuales hay que verificar cuáles corresponderían a las armas de Carabineros y cuáles corresponderían a otros armamentos”.