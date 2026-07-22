Megarreforma: Designan a diputados y senadores que integrarán comisión mixta

La Cámara de Diputados confirmó la nómina de parlamentarios que conformarán la comisión mixta que estará encargada de discutir un artículo de la Megarreforma.



Los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano). Flor Weisse (UDI). Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS) fueron elegidos para integrar la instancia.



Por parte del Senado, la comisión estará conformada por los legisladores de la Comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI). Rodolfo Carter (Indep-REP). Daniella Cicardini (PS). María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

La comisión mixta sesionará esta tarde para resolver el artículo pendiente de la iniciativa. Tras ser discutido en la instancia, el texto deberá ser votado en la Cámara y luego en el Senado para poder ser despachado.

Megarreforma será despachada durante la jornada

En conversación con Radio Duna, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), dijo esta mañana que la Megarreforma será despachada durante esta jornada.



“Si el oficio de la Cámara llega antes de la 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial entre las 19:00 y 21:00 horas. Para poder despachar hoy el proyecto de Reconstrucción”, indicó.