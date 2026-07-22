Home Nacional "megarreforma: designan a diputados y senadores que integrarán com..."

Megarreforma: Designan a diputados y senadores que integrarán comisión mixta

Los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano), Flor Weisse (UDI), Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS) fueron elegidos para integrar la instancia. Por parte del Senado, la comisión estará conformada por los legisladores de la Comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI), Rodolfo Carter (Indep-REP), Daniella Cicardini (PS), María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Megarreforma: Designan a diputados y senadores que integrarán comisión mixta

La Cámara de Diputados confirmó la nómina de parlamentarios que conformarán la comisión mixta que estará encargada de discutir un artículo de la Megarreforma.

Los diputados Diego Schalper (RN), Agustín Romero (Partido Republicano). Flor Weisse (UDI). Jorge Brito (Frente Amplio) y Daniel Manouchehri (PS) fueron elegidos para integrar la instancia.

Por parte del Senado, la comisión estará conformada por los legisladores de la Comisión de Hacienda: Javier Macaya (UDI). Rodolfo Carter (Indep-REP). Daniella Cicardini (PS). María José Gatica (RN) y Paulina Vodanovic (PS).

La comisión mixta sesionará esta tarde para resolver el artículo pendiente de la iniciativa. Tras ser discutido en la instancia, el texto deberá ser votado en la Cámara y luego en el Senado para poder ser despachado.

Megarreforma será despachada durante la jornada

En conversación con Radio Duna, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), dijo esta mañana que la Megarreforma será despachada durante esta jornada.

“Si el oficio de la Cámara llega antes de la 19:00, se pone sobre tabla y se vota en esa sesión. Sin embargo, si eso no ocurre, yo ya cité a una sesión especial entre las 19:00 y 21:00 horas. Para poder despachar hoy el proyecto de Reconstrucción”, indicó.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Comisión mixta aprobó artículo pendiente de la Megarre...

La norma, que fue aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, dispone que el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinará cada año los montos que dejan recibir los municipios y la Tesorería deberá efectuar las transferencias recursos necesarios.

Leer mas
Nacional
Canciller Pérez Mackenna se reúne con primer ministro ...

Desde Cancillería destacaron que las autoridades profundizaron en la forma en que Singapur puede colaborar con Chile en materia de seguridad. Ámbito en el que ese país destaca en los rankings internacionales.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres ideales para...

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar un aniversario, descubre tres tenedores libres que combinan variedad gastronómica, ambiente para compartir y propuestas ideales para una ocasión especial.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/