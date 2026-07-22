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“No sé como es vivir sin extrañar”: Gala Caldirola sufre por la distancia con Luis Jiménez e hizo emotiva reflexión

La pareja confirmó su romance en marzo y, tras disfrutar de unas vacaciones familiares en España, volvió a separarse debido a los compromisos laborales del exfutbolista.

Eduardo Córdova
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“No sé como es vivir sin extrañar”: Gala Caldirola sufre por la distancia con Luis Jiménez e hizo emotiva reflexión

Gala Caldirola compartió una emotiva reflexión sobre la relación a distancia que mantiene con Luis Jiménez. La modelo utilizó sus redes sociales para sincerarse sobre lo difícil que ha sido enfrentar la separación.

Cabe recordar que Luis Jiménez se encuentra actualmente en Francia, luego de aceptar una oferta para realizar la pretemporada con el Al-Wakrah de Catar como asistente técnico.

La pareja confirmó su romance en marzo y, tras disfrutar de unas vacaciones familiares en España, volvió a separarse debido a los compromisos laborales del exfutbolista.

Con evidente nostalgia, Gala Caldirola publicó en sus historias de Instagram una captura de una videollamada con Luis Jiménez y confesó cuánto lo extraña.

La reflexión de Gala Caldirola

“Relaciones a distancia. Hace casi un mes que no nos vemos y perdí la cuenta de las horas al teléfono”, escribió la modelo, dejando en evidencia el complejo momento que atraviesa.

Más tarde, la ex chica reality compartió otra publicación en la que reflexionó sobre la distancia que la separa tanto de su pareja como de su familia, que permanece en España.

“Siento nostalgia. Estoy lejos de mi madre, de mi padre, de mi hermano, de mi pareja, de mi familia. No sé cómo es vivir sin extrañar a alguien, pero sin duda sé que la distancia impide un abrazo, pero no un amor honesto”, expresó.

Finalmente, Caldirola aseguró que la distancia no ha afectado sus sentimientos por Luis Jiménez. “Nostalgia no es tristeza. Distancia no es barrera”, concluyó.

Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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