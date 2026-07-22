Vivienne sigue los pasos de sus hermanos y pide eliminar el apellido de Brad Pitt en su nombre

Vivienne Marcheline Jolie-Pitt, hija de Brad Pitt y Angelina Jolie, solicitó oficialmente eliminar el apellido Pitt de su nombre legal. La petición fue presentada ante un tribunal de Los Ángeles y busca que pase a llamarse Vivienne Marcheline Jolie. Según documentos judiciales obtenidos por la revista People, el motivo del cambio fue descrito simplemente como “personal”.

La solicitud será analizada en una audiencia fijada para el próximo 2 de noviembre, de acuerdo con los registros judiciales citados por People.

Este nuevo paso refuerza la decisión de Vivienne de identificarse públicamente con el apellido de su madre. En 2024, cuando participó como productora junto a Angelina Jolie en la adaptación teatral de Broadway de The Outsiders, apareció acreditada como Vivienne Jolie.

Otros hijos de Brad Pitt y Angelina Jolie también han impulsado cambios similares en sus nombres. Zahara solicitó llamarse Zahara Marley Jolie, mientras que Maddox busca adoptar el nombre de Maddox Chivan Jolie.

Asimismo, Shiloh presentó en 2024 una petición para eliminar el apellido Pitt de su nombre legal, modificación que fue aprobada en agosto de ese mismo año.

Una fuente cercana a Brad Pitt comentó anteriormente a People que el actor consideraba “triste” que estos cambios de nombre se hicieran públicos. Además, sostuvo que la situación reflejaba un distanciamiento entre el intérprete y sus hijos.

Vivienne es la menor de los seis hijos de la expareja

Vivienne, nacida en julio de 2008 junto a su hermano gemelo Knox, es la menor de los seis hijos de Angelina Jolie y Brad Pitt. La expareja también es madre y padre de Maddox, Pax, Zahara y Shiloh.