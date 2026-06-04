Home Nacional "tesorería inicia embargos de bienes raíces a deudores del cae..."

Tesorería inicia embargos de bienes raíces a deudores del CAE

Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos. Será extendida al resto del país durante los próximos días. Añadieron que en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Tesorería inicia embargos de bienes raíces a deudores del CAE

La Tesorería General de la República (TGR) comenzó a ejecutar embargos sobre bienes raíces de personas que mantienen deudas asociadas al Crédito con Aval del Estado (CAE) y que no regularizaron su situación. Esto luego de las instancias de notificación y cobro realizadas por la institución.

Esta medida ya fue ejecutada en las regiones de Antofagasta, La Araucanía y Los Lagos. Y será extendida al resto del país durante los próximos días.

Recuperación de recursos fiscales

El plan forma parte de las acciones de recuperación de recursos fiscales que la TGR ha implementado respecto de deudores morosos del CAE. Usando las herramientas contempladas en la legislación vigente.

Los embargos sobre bienes raíces se suman a otras medidas de cobro ya aplicadas por la institución. Tales como la retención de activos financieros sujetos a procedimientos de cobranza.

Desde la TGR recordaron que el embargo constituye una medida destinada a resguardar el cumplimiento de una obligación pendiente.

En caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede llegar hasta el remate

Añadieron que en caso de mantenerse la deuda sin regularización, el procedimiento puede continuar hasta el remate judicial del inmueble embargado, conforme a la normativa legal vigente.

La institución reiteró el llamado a las personas que mantienen obligaciones pendientes asociadas al CAE a informarse sobre su situación y a utilizar los mecanismos de regularización disponibles en su sitio web, tgr.cl/cae.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Panoramas
Bely y Beto anuncian “El Boom de la Diversión...

El espectáculo se presentará este 28 y 29 de junio, desde las 16:30 horas. La gira sudamericana que los trae al recinto de la calle San Diego ya ha estado en varios países de América Latina y también en España.

Leer mas
Nacional
Funcionario de la PDI abatió a delincuente luego que i...

El incidente ocurrió cerca de las 22:45 horas. En ese momento, dos sujetos se acercaron al detective mientras caminaba hacia su domicilio por calle Claudio Gay.

Leer mas
Nacional
Exsubsecretaria Quintana acusa al Gobierno de “f...

La exautoridad, en conversación con el podcast Cómo te lo explico, aseguró que existía un plan de seguridad, el cual fue entregado al Ministerio del Interior.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
9
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/