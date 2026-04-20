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Lugares turísticos en Chile: Ránquil, vinos artesanales y sabores campesinos

Ránquil, en el valle del Itata, conserva la tradición de producir vinos artesanales con cepas históricas como la país y la moscatel. A su vez, la gastronomía campesina se expresa en panes amasados, guisos de legumbres y productos de la huerta, ofreciendo una experiencia auténtica donde el sabor y la cultura rural se entrelazan en uno de los más genuinos lugares turísticos en Chile.

Eduardo Córdova
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Lugares turísticos en Chile: Ránquil, vinos artesanales y sabores campesinos

En el corazón del valle del Itata, Ránquil, en la Región de Ñuble, se presenta como una localidad vitivinícola que conserva la tradición de producir vinos artesanales y una gastronomía campesina ligada a la tierra. Su entorno agrícola, sus ferias rurales y su identidad comunitaria lo convierten en uno de los más auténticos lugares turísticos en Chile.

Vinos artesanales con historia

El valle del Itata es uno de los más antiguos de Chile en producción vitivinícola, y Ránquil mantiene viva esa herencia. Pequeños productores elaboran vinos con cepas tradicionales como la país y la moscatel, cultivadas en viñedos de secano. Las bodegas familiares ofrecen degustaciones que transmiten la identidad campesina y la conexión con la tierra, consolidando a Ránquil como un destino enoturístico emergente.

Gastronomía campesina: sabores de la huerta y del horno de barro

La cocina de Ránquil refleja la vida rural del Ñuble. El pan amasado, preparado en hornos de barro, acompaña guisos de legumbres, carnes al horno y productos frescos de la huerta. La miel, los quesos y las conservas artesanales complementan la mesa, ofreciendo una experiencia gastronómica que conecta al visitante con la tradición campesina.

Ferias rurales y hospitalidad comunitaria en este lugar turístico en Chile

Las ferias locales son espacios de encuentro donde se exhiben productos agrícolas, artesanía y preparaciones caseras. Los visitantes pueden recorrer puestos con frutas de estación, vinos artesanales y panes recién horneados, compartiendo la hospitalidad de la comunidad. Estos espacios transmiten autenticidad y permiten conocer de cerca la vida campesina del Ñuble.

Paisaje agrícola y atractivo turístico

El paisaje de Ránquil está marcado por viñedos, cerros y ríos que complementan la experiencia cultural y gastronómica. Recorrer la localidad es disfrutar de la naturaleza y de una vida campesina que se mantiene vigente, ofreciendo tranquilidad y autenticidad en el valle del Itata.

Ránquil demuestra que los lugares turísticos en Chile también se definen desde los vinos artesanales, la gastronomía campesina y las ferias rurales que transmiten identidad. Esta localidad de la Región de Ñuble ofrece cultura, sabores y paisajes en un entorno auténtico y diverso.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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