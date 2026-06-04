Expulsan a sacerdote exorcista de diócesis en EEUU luego de vincular ovnis con el demonio

Un sacerdote de la arquidiócesis católica de Washington, quien también ejercía como exorcista, fue destituido recientemente, tras vincular a los ovnis con un origen demoníaco.

La particular situación ocurrió tras un mensaje que compartió en redes sociales el sacerdote expulsado, llamado Stephen Rossetti.

Según consignó Radio Biobío, este último comentó que “muchos, si no la mayoría” de los avistamientos de ovnis podrían tener relación con demonios que se manifiestan en el mundo físico.

A la vez, añadió: “Como exorcista, quise advertir sobre ese peligro. Y es que a los demonios les gusta esconderse… No quieren que sepamos lo que están haciendo porque resultan más eficaces cuando no nos damos cuenta”.

Arzobispo explica destitución

La expulsión de Rossetti fue anunciada por el arzobispo Robert McElroy, quien a través de un comunicado explicó los motivos de la decisión.

En ese sentido, mencionó que los dichos de Rossetti “socavan gravemente la enseñanza tan precisa de la Iglesia sobre el diablo, los demonios y el exorcismo”.

Por su parte, el sacerdote indicó que recibió la noticia “con tristeza”. Además, ofreció disculpas “por cualquier forma en la que no hubiera sido fiel a las enseñanzas de la Iglesia”.

Cabe destacar que Rossetti figuraba como uno de los exorcistas más visibles de la arquidiócesis. También, lideraba el Centro San Miguel para la Renovación Espiritual, organización dedicada a casos relacionados con supuestas perturbaciones de origen maligno.