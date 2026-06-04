Qué hacer en Viña del Mar: exposiciones y actividades culturales para este mes

Durante este mes, distintos espacios patrimoniales y culturales de la Ciudad Jardín albergarán muestras, espectáculos y encuentros que invitan a reflexionar sobre la memoria, el patrimonio, la creación contemporánea y las expresiones escénicas.

Desde propuestas inspiradas en culturas originarias hasta exposiciones de arte visual y convocatorias vinculadas a la danza, la agenda cultural ofrece alternativas para distintos públicos. Si buscas qué hacer en Viña del Mar, estas actividades son una excelente oportunidad para acercarse al arte y la cultura local.

Qué hacer en Viña del Mar: exposiciones para recorrer entre arte, memoria y nuevas perspectivas

Exposición Arquitectura Espacial

Otra de las actividades culturales que se pueden visitar este mes en Viña del Mar es “Arquitectura Espacial”, una exposición de la artista Claudia Trewik que invita a reflexionar sobre la forma en que percibimos y habitamos los espacios.

A través de una propuesta tridimensional, la muestra explora las relaciones entre formas, volúmenes y perspectivas, transformando elementos cotidianos en experiencias visuales. La exposición destaca por su carácter inmersivo y por la manera en que combina arte, arquitectura y exploración espacial.

La exhibición forma parte del Ciclo Balneario, una programación de exposiciones temporales impulsada por el Departamento de Cultura de Viña del Mar junto al Museo Palacio Rioja, el Museo Palacio Vergara y el Espacio Cultural Viña del Mar.

Lugar: Espacio Cultural Viña del Mar.

Disponible hasta: 22 de junio.

Entrada: Gratuita.

Exposición: “Mientras tanto”

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y disfrutar de una exposición de arte contemporáneo, “Mientras tanto” es una de las muestras que se pueden visitar actualmente en el Museo Palacio Vergara.

La exposición de la artista María José Mir propone un recorrido marcado por la memoria, los recuerdos y la relación que las personas construyen con los objetos cotidianos.

A través de sus obras, la creadora explora emociones, experiencias e historias compartidas, generando un espacio íntimo donde lo personal y lo colectivo se entrelazan.

Lugar: Museo Palacio Vergara, Viña del Mar.

Disponible hasta: 2 de agosto de 2026.

Horario: Martes a domingo, de 10:00 a 17:30 horas.

Entrada: Gratuita.

Qué hacer en Viña del Mar: danza, patrimonio y expresiones escénicas

SELK’NAM: Tiempo de Renacer

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante este mes, una de las actividades culturales destacadas será “SELK’NAM: Tiempo de Renacer”, una propuesta escénica presentada por el Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile.

La presentación se realizará en el Teatro Municipal de Viña del Mar bajo la dirección artística de Óscar Ramírez, el espectáculo invita al público a recorrer una experiencia inspirada en la memoria, identidad y legado cultural del pueblo selk’nam. A través de la danza, la música y la interpretación de su elenco, la puesta en escena busca generar un diálogo entre las tradiciones ancestrales y las expresiones artísticas contemporáneas.

Lugar: Teatro Municipal de Viña del Mar.

Fecha: 7 de junio.

Horario: 18:00 horas.

Entrada: Gratuita con inscripción previa.

Segunda Bienal de Danza Moderna y Contemporánea

La Región de Valparaíso se prepara para una nueva edición de la Bienal de Danza Moderna y Contemporánea, un encuentro que busca difundir y proyectar el trabajo de creadoras, compañías y colectivos de artes escénicas vinculados al movimiento.

La iniciativa reunirá propuestas coreográficas de distintos territorios de la región en una programación que se desarrollará entre julio y agosto, como un panorama para saber qué hacer en Viña del Mar.

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para artistas, compañías y agrupaciones con al menos cinco años de trayectoria en la Región de Valparaíso, quienes podrán postular para formar parte de la programación oficial del encuentro.