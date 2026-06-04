Amparo Noguera califica de “delirante” acusación de “encerrona” del ministro Undurraga 

La actriz Amparo Noguera reaccionó a las declaraciones del ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, quien acusó una supuesta “encerrona” por la pifiadera que vivió en una función de “La Pérgola de las Flores”.

Tras la “funa” que sufrió junto a la titular de Energía, Ximena Rincón, en el marco del Día del Patrimonio, el secretario de Estado apuntó contra Noguera por la situación.

“Había una obra organizada por una productora comandada por la actriz Amparo Noguera (…). A la avanzada mía se le señaló que Amparo Noguera iba a ir con una sobrina. Y la sobrina resultó ser la exministra. Yo no tengo ningún problema de estar sentado al lado de la exministra (Carolina) Arredondo, pero se me ocultó”, señaló.

Además, indicó: ¿Por qué no me pueden informar? ¿Por qué tiene que ir oculta? ¿Por qué tiene que ir bajo la razón de que es sobrina?. Si le dijeron a la avanzada mía que se iba a sentar al lado de una sobrina, no la exministra”.

La respuesta de Noguera

Bajo este contexto, en una conversación con Culto de La Tercera, Noguera se refirió a las declaraciones del ministro y evidenció su molestia.

“Es una falta de información enorme respecto a las circunstancias que rodean esta obra. Pensar que yo comando esa producción o que tengo algún poder sobre el público que asiste o sobre el montaje o sobre los actores, es una desinformación importante”, sostuvo.

Asimismo, comentó que “a veces pecamos de falta de información, pero el problema es que el ministro de Cultura no puede hacerlo. Y luego se transforma en una acusación muy grave hacia una persona natural, que soy yo”.

“No soy ni política ni formo parte de nada. Yo soy una persona natural, soy una actriz. Soy la hija del director, que es Héctor Noguera, Premio Nacional de Arte de este país. Es una falta de respeto no sólo a mí, sino que hacia la memoria de mi padre”, enfatizó.

En este sentido, subrayó que ella no tiene “ninguna relación con la producción ni con la dirección de ‘La pérgola de las flores’”.

También, mencionó que la obra del fin de semana correspondía a “la primera función que se hace después de la muerte de mi padre, por lo que para todos era una función muy significativa”.

En cuanto a la acusación que involucra a la exministra Carolina Arredondo, Noguera dijo que “no solamente la descarto. La encuentro una deducción delirante. ¿Cuál es la base de eso? Es como algo que yo hubiera planificado maquiavélicamente”.