Kast participó en Encuentro Nacional de Alcaldes y fue recibido entre gritos

El Presidente José Antonio Kast viajó este jueves a La Serena, Región de Coquimbo, para participar del Encuentro Nacional de Alcaldes y Alcaldesas 2026, organizado por la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM).

El Mandatario fue recibido con gritos previo a iniciar su intervención en la cita, consignó T13.

Luego de subir al escenario y ser abucheado, se dirigió a los alcaldes. Señaló que “el municipalismo lo tomamos en serio, al igual que ustedes toman en serio a sus concejales, a sus vecinos cuando van a las distintas reuniones de concejo y alcaldías”.

“Yo creo que cualquiera de ustedes cuando algún vecino se para y le grita algo le dice: ‘por favor, respeto’. Señores alcaldes, yo les pido respeto”, remarcó.

“Puede ser conflictivo para todos, pensamos distinto políticamente”

Kast apuntó que “puede ser conflictivo para todos, pensamos distinto políticamente, no hay que engañarse. Pero eso no quiere decir que no nos podamos escuchar. Y a mí me invitaron para poder hacer una exposición. Y si alguien no quisiera estar presente, nadie lo obliga a estar presente. Esto es libre”, consignó el medio citado.

Posteriormente, el Mandatario fue aplaudido por algunos alcaldes presentes. Continuó su crítica, esta vez, dirigiéndose a un jefe comunal, a quien le señaló: “Si usted me invita a su municipio, a que tengamos una reunión con su Concejo Municipal, yo encantado voy a ir, alcalde, feliz. Pero esa es la manera de entendernos, sentarnos en una mesa y conversar”.

“Aquí yo dije que si quieren hacer algunas consultas que se hagan las tres consultas. No tengo espacio, no tengo posibilidad hoy día, como lo tuve el otro día. Donde lamentablemente quizás no le llegó la invitación, señor alcalde, a La Moneda, donde estuve con varios de los alcaldes de acá por casi cuatro horas”.

Según consignó T13, Kast siguió dirigiéndose particularmente a uno de los jefes comunales y le planteó que en las reuniones con el resto de los jefes comunales “llegamos a un acuerdo de que regionalmente nos íbamos a encontrar con todos los alcaldes, el delegado, los gobernadores e íbamos a hacer reuniones ad hoc en cada una de las regiones”.

“Y si quiere la hacemos por provincia y la hacemos en la provincia Cordillera, y usted la lidera, o la lidera la alcaldesa de La Pintana y la hacemos en La Pintana”, añadió.