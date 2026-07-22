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Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres ideales para celebrar un aniversario

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar un aniversario, descubre tres tenedores libres que combinan variedad gastronómica, ambiente para compartir y propuestas ideales para una ocasión especial.

Eduardo Córdova
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Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres ideales para celebrar un aniversario

Si buscas qué hacer en Santiago para celebrar un aniversario, un tenedor libre puede ser una excelente alternativa. La amplia variedad de platos, el ambiente para compartir y las promociones especiales que ofrecen algunos restaurantes permiten disfrutar una experiencia distinta en pareja sin preocuparse por elegir un solo plato del menú.

A continuación, conoce tres tenedores libres de Santiago que destacan por su propuesta gastronómica y que pueden ser una buena opción para celebrar una fecha especial.

Qué hacer en Santiago: una celebración con gastronomía peruana

Olivo Limón

Dirección: Compañía de Jesús 2280, Santiago Centro.

Olivo Limón ofrece un buffet de gastronomía peruana con carnes, ceviches, pescados, platos criollos, ensaladas y postres. Su ambiente amplio y su horario extendido lo convierten en una alternativa para almuerzos o cenas en pareja.

Además, el restaurante cuenta con una promoción especial para recién casados: los novios pueden acceder al buffet sin costo al asistir con un mínimo de 10 acompañantes, lo que también lo convierte en una opción para celebraciones posteriores al matrimonio.

Qué hacer en Santiago: un buffet para disfrutar una velada especial

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico Tenedor Libre reúne una amplia variedad de ceviches, carnes, mariscos, platos peruanos y postres en un solo buffet. Su horario de atención hasta la medianoche de lunes a sábado permite disfrutar una cena con tranquilidad, lo que lo convierte en una buena alternativa para celebrar un aniversario.

Además, el restaurante es uno de los más recomendados por los usuarios para celebraciones especiales gracias a su ambiente y a las promociones que suele ofrecer para cumpleaños.

Qué hacer en Santiago: una experiencia con sabores de distintos países

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays destaca por combinar gastronomía peruana, china y chilena en un mismo buffet. Su propuesta incluye una gran variedad de platos calientes, sushi, carnes, mariscos, ensaladas y postres, permitiendo que cada persona arme su propia experiencia gastronómica.

El restaurante también invita a celebrar ocasiones especiales y dispone de un comedor amplio, ideal para parejas que buscan una alternativa distinta para festejar un aniversario sin salir de Santiago.

Una alternativa distinta para celebrar en pareja

Celebrar un aniversario no siempre implica elegir un restaurante tradicional. Los tenedores libres ofrecen la posibilidad de probar distintos sabores en una sola visita y compartir una experiencia más relajada, con opciones para todos los gustos.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago para festejar una fecha especial, estos tres restaurantes destacan por su variedad gastronómica y por ofrecer un ambiente ideal para disfrutar en pareja.

Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres cerca del Metro que debes conocer
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que están fuera del circuito tradicional
Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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