Canciller Pérez Mackenna se reúne con primer ministro de Singapur

El ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, se reunió con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, para realizar un repaso de la relación bilateral. Y coincidieron en la necesidad de fortalecer la cooperación entre ambas naciones.



“Este encuentro da cuenta de la importancia que este país del sudeste asiático otorga a su relación con Chile”, destacó el canciller.



Desde Cancillería destacaron que las autoridades profundizaron en la forma en que Singapur puede colaborar con Chile en materia de seguridad. Ámbito en el que ese país destaca en los rankings internacionales.

El canciller le explicó que la primera prioridad de la política exterior es la seguridad y los esfuerzos que está haciendo para alcanzarla.

Conversaron sobre irrupción de la IA

Además de primer ministro, Wong encabeza el Consejo Nacional de Inteligencia Artificial. En ese contexto, ambos conversaron sobre la irrupción de la IA, y cómo Singapur la está implementando a nivel gubernamental.



Junto con ello, se destacó el interés de Chile por impulsar el ingreso de Singapur como Estado asociado de la Alianza del Pacífico. Pérez Mackenna confirmó la intención del país de avanzar hacia la concreción del Green Economy Partnership Agreement. Interiorizó al primer ministro sobre el programa Choose Chile para atraer inversiones y talento al país.



El canciller sostuvo más tarde una reunión de trabajo con la ministra de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Grace Fu, con quien ya se había reunido previamente en Santiago.



El canciller Pérez Mackenna también asistió a un briefing sobre las políticas de seguridad pública encabezado por el subcomisionado de Policía, Investigación e Inteligencia, Zhang Weihan.

En la ocasión, se expusieron las principales políticas implementadas en este país para el combate y la prevención de la delincuencia, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.



Además, el ministro visitó el Centro de Tecnologías Cuánticas, donde se interiorizó de las políticas públicas de Singapur en esas materias, junto con explorar oportunidades de cooperación.



El secretario de Estado valoró el liderazgo de Singapur en el campo de la ciencia y tecnología. Ymanifestó el interés de Chile por profundizar sus vínculos con este centro. “Esto permitirá fortalecer las capacidades nacionales, lo que es consistente con el objetivo de desarrollar el capital humano de nuestro país”, afirmó.



Durante la visita y en presencia del ministro, el director del centro, Dr. José Ignacio Latorre, firmó un acuerdo de cooperación entre esta institución y el Quantum Development of Information Theory Group (QuDIT) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.



