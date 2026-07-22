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Comisión mixta aprobó artículo pendiente de la Megarreforma: Pasó al Senado

La norma, que fue aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, dispone que el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinará cada año los montos que dejan recibir los municipios y la Tesorería deberá efectuar las transferencias recursos necesarios.

Patricia Schüller Gamboa
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Comisión mixta aprobó artículo pendiente de la Megarreforma: Pasó al Senado

La comisión mixta de diputados y senadores aprobó por 6 votos a favor y 3 en contra el único artículo pendiente del proyecto de Reconstrucción Nacional y lo despachó al Senado.

El artículo dispone un mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención de las contribuciones para los mayores de 65 años.

La norma dispone que el Servicio de Impuestos Internos (SII) determinará cada año los montos que dejan recibir los municipios y la Tesorería deberá efectuar las transferencias recursos necesarios.

A favor votaron la diputada Flor Weisse (UDI), la senadora María José Gática (RN), el senador Rodolfo Carter (Indep-Republicano), el diputado Agustín Romero (Rep.), el senador Javier Macaya (UDI) y el diputado Diego Schalper (RN).

En contra lo hicieron la senadora Daniela Astudillo (PS) -en reemplazo de Daniella Cicardini (PS), la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el diputado Jorge Brito (FA). El diputado Daniel Manouchehri (PS) se retiró antes de iniciar la votación.

De esta forma, el Senado deberá pronunciarse sobre la norma y luego lo hará la Cámara de Diputados. Si ambas instancias la aprueban, la Megarreforma se convertirá en ley.

Megarreforma: Designan a diputados y senadores que integrarán comisión mixta
Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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