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Reporte de homicidios en la tercera semana de abril: hubo 13 casos, una baja del 38%

La subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, explicó que “este reporte busca ser una fotografía lo más completa y transparente posible de uno de los delitos que más impacta a las familias chilenas. No es, por sí misma, una buena ni una mala noticia: es información necesaria para comprender la realidad y tomar mejores decisiones”.

Patricia Schüller Gamboa
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Reporte de homicidios en la tercera semana de abril: hubo 13 casos, una baja del 38%

La Subsecretaría de Prevención del Delito dio a conocer este lunes las estadísticas correspondientes a la tercera semana de abril. El reporte indica que se registraron 13 homicidios a nivel nacional, lo que representa una baja significativa respecto al mismo período de 2025.

De acuerdo con la plataforma habilitada por la Subsecretaría, entre el lunes 13 y el domingo 19 de abril a las 00:00 horas se contabilizó una disminución del 38,1%. Esto en relación con la misma semana del año anterior, cuando se reportaron 21 casos.

El balance acumulado desde el 1 de enero hasta el 19 de abril muestra 286 víctimas de homicidio consumado. Cifra inferior a las 334 registradas en 2025 y la más baja en los últimos cinco años.

“Este reporte busca ser una fotografía lo más completa y transparente”

La subsecretaria Ana Victoria Quintana explicó que “este reporte busca ser una fotografía lo más completa y transparente posible de uno de los delitos que más impacta a las familias chilenas. No es, por sí misma, una buena ni una mala noticia: es información necesaria para comprender la realidad y tomar mejores decisiones”.

Añadió que “por eso, la acompañamos de acciones concretas, como el fortalecimiento de las policías con una inversión de $4.800 millones. Y la cooperación internacional, incluido el trabajo conjunto con el FBI anunciado por la ministra Steinert, para enfrentar fenómenos cada vez más complejos”.

Subrayó que “lo relevante es que la trayectoria y el trabajo sean sostenidos. Estamos encaminados a reducir los homicidios en el largo plazo, con un plan que pone el foco en combatir el crimen organizado, reforzar a las policías y recuperar barrios que han sido tomados por la delincuencia, mediante, por ejemplo, estrategias de despliegue policial masivo en los sectores más complejos, que ya están mostrando resultados concretos e inmediatos en la persecución del delito”.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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