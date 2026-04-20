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Enel Distribución impulsa la digitalización de sus redes para fortalecer su resiliencia ante el invierno

La medida implica la instalación de 350 nuevos equipos de telecontrol, que se suman a los más de 3.600 ya operativos. Estos dispositivos permiten maniobrar la red de forma remota, aislar fallas e identificar zonas afectadas, restableciendo el suministro eléctrico sin necesidad de desplazar de inmediato brigadas a terreno.

Patricia Schüller Gamboa
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Enel Distribución impulsa la digitalización de sus redes para fortalecer su resiliencia ante el invierno

Enel Distribución activó su Plan Invierno 2026, con un conjunto de medidas preventivas orientadas a asegurar la continuidad del suministro eléctrico. Esto frente a eventos climáticos durante los meses más fríos y lluviosos del año.

Avances en digitalización y automatización

  • Instalación de 350 nuevos equipos de telecontrol, que se suman a los más de 3.600 ya operativos. Estos dispositivos permiten maniobrar la red de forma remota, aislar fallas e identificar zonas afectadas. Restableciendo el suministro eléctrico sin necesidad de desplazar de inmediato brigadas a terreno.
  • Incorporación de sensores inteligentes en transformadores de distribución, capaces de monitorear su estado en tiempo real.
  • Habilitación de 12 nuevos alimentadores: líneas de media tensión, tanto aéreas como subterráneas, que transportan la electricidad desde las subestaciones principales hasta los transformadores que distribuyen la energía a los hogares y comercios.
  • Inspecciones con drones y tecnología LiDAR -un sistema láser que permite generar reconstrucciones tridimensionales de la infraestructura- se realizaron en más de 1.300 kilómetros de redes. Gracias a esta herramienta es posible identificar con gran precisión eventuales fallas y puntos críticos. Como presencia de vegetación cercana o componentes en mal estado.

Refuerzo operacional en terreno

  • Más de 350 cuadrillas trabajando en terreno, junto con el fortalecimiento de las actividades programadas y la capacitación de personal contratista para integrarse rápidamente a planes de emergencia.
  • Programación de más de 60 mil podas durante los meses de invierno, realizadas en coordinación con los municipios.
  • En marzo de 2026, Enel Chile y Senapred firmaron un convenio de colaboración público-privado con el objetivo de fortalecer la coordinación en la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias que afecten el suministro eléctrico.

Atención a clientes y priorización de pacientes electrodependientes

Enel Distribución refuerza sus canales de atención e información de cara al invierno: sitio web, aplicación móvil, mapa en línea de cortes, mensajería de texto, redes sociales y atención automatizada.

Para los pacientes electrodependientes inscritos en su registro, que requieren equipamiento médico que funciona con electricidad, la compañía mantiene atención telefónica prioritaria y personalizada. Además, continúa con la entrega de equipos de respaldo, como grupos electrógenos o baterías, y ejecuta un plan de mantenimiento para asegurar su correcto funcionamiento.

Para acceder a esta nómina, la empresa invita a familiares y tutores a registrarse a través del sitio web o en oficinas comerciales, presentando la solicitud y documentación correspondiente.

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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