Cultura japonesa: conoce los mangas y cómics creados por artistas chilenos

La influencia de la cultura japonesa ha traspasado fronteras y hoy inspira a una nueva generación de artistas chilenos. Desde historias de acción y fantasía hasta relatos de terror, romance y vida escolar, diversos autores nacionales han adoptado elementos del manga y los cómics japoneses para crear obras con identidad propia.

Si eres fan de este estilo narrativo, aquí te mostramos algunos de los mangas y cómics creados por artistas chilenos que han logrado destacar tanto dentro como fuera del país.

Cultura japonesa: del manga de acción y fantasía a las historias estudiantiles chilenas

Antagonista

Antagonista es un manga chileno de acción, aventura y superpoderes que sigue la historia de un criminal que tras realizar el último robo de su carrera, pone en marcha un plan que lleva años preparando.

La obra destaca por sus intensas escenas de combate, personajes complejos y una narrativa que cuestiona los límites entre héroes y villanos. Su historia ha convertido a Antagonista en uno de los proyectos más reconocidos del manga nacional.

Detrás del manga se encuentra el artista chileno Elvis Yona Garrido, conocido como Saikomic, quien también es autor de Armados, manga que obtuvo el primer lugar en el prestigioso Premio Tezuka organizado por la editorial japonesa Shueisha, responsable de publicar títulos como One Piece, Naruto y Dragon Ball.

Mientras Yubooh duerme

Mientras Yubooh duerme es una de las series de cómic chileno más populares de los últimos años. Creada por la ilustradora y autora chilena Paulina Palacios, la historia mezcla fantasía, magia, misterio, humor y aventura en un universo inspirado en la estética manga.

La trama sigue a Yubooh Rowell, una joven que logra ingresar a la Academia Saturno, el mismo lugar donde estudia su amiga Salvia. Sin embargo, pronto comienza a descubrir que la escuela esconde secretos relacionados con la magia, brujos y extraños fenómenos.

Gracias a su éxito, la serie ha publicado numerosos tomos y ediciones especiales, consolidándose como uno de los títulos más vendidos y reconocidos del cómic chileno.

Triple Nacional

Inspirado en los formatos narrativos que popularizó la cultura japonesa a través del manga, Triple Nacional es uno de los webcómics chilenos más exitosos de los últimos años. Creada por la ilustradora y autora chilena Pía Prado, la historia mezcla comedia, romance, vida estudiantil y enredos universitarios en una trama que rápidamente se ganó a miles de lectores.

La historia sigue a Alejandro Mamani, un estudiante que aparenta ser brillante, pero cuya reputación académica se basa en hacer trampa en los exámenes. Todo cambia cuando rinde la prueba de selección universitaria, la entrega completamente en blanco y, para su sorpresa, aparece con un puntaje perfecto, obteniendo el histórico título de “Triple Nacional”.

El éxito de la obra fue tal que superó los 11 millones de visualizaciones en Webtoon, acumuló cientos de miles de seguidores y posteriormente dio el salto al formato impreso, donde ya cuenta con varios tomos publicados.

Cultura japonesa: terror, drama y misterio en los cómics creados por autores nacionales

Acid Rain

El manga creado por la ilustradora chilena Yaritza Aguilera, recibió el Premio Pepo al Mejor Entintado 2021 por Acid-Rain Endless.

La trama sigue a Ángel, un estudiante de fotografía que mantiene una relación con Eidan, un profesor de Matemáticas. Tras años compartiendo una vida tranquila y enfrentando situaciones de discriminación y rechazo, ambos deciden celebrar su cuarto aniversario. Sin embargo, un acontecimiento inesperado cambia por completo sus vidas.

Con elementos de romance, drama, slice of life y tragedia, Acid-Rain aborda temas como el duelo, la pérdida, la discriminación y la resiliencia.

3:33 AM Stories

Si te interesa la cultura japonesa y el manga de terror, 3:33 AM Stories es una de las obras chilenas más destacadas de los últimos años. Creada por el autor nacional Yitan, la serie reúne distintas historias de horror inspiradas en leyendas urbanas, sucesos paranormales y situaciones inquietantes que ocurren en medio de la noche.

Publicada originalmente en Webtoon, la obra incluye relatos como Guilty, Make it Home y Blood Ties, todos caracterizados por una atmósfera oscura, personajes perturbadores y un estilo visual influenciado por el manga de terror japonés, especialmente por autores como Junji Ito.

En 2024 obtuvo la medalla de bronce en el 15° Premio Internacional del Manga de Japón gracias a Blood Ties, una de las historias incluidas en 3:33 AM Stories.

Carta Prat

Carta Prat es una obra del autor chileno Pablo Monreal y la historia sigue a Emilio, un estudiante de un liceo masculino del centro de Santiago que, además de asistir a clases, cumple un rol muy particular, es cartero. Gracias a un sistema secreto creado por los propios estudiantes, se encarga de entregar cartas entre jóvenes de distintos establecimientos educacionales, permitiendo que amistades, romances y confidencias circulen de manera segura, lejos de las redes sociales y de cualquier intento de espionaje.

Todo cambia cuando Emilio recibe una misteriosa carta que contiene una amenaza dirigida exclusivamente a él. A partir de ese momento, se ve envuelto en una trama de detectives, suspenso y drama escolar.