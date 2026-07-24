Qué hacer en Viña del Mar: descubre las mejores cafeterías para refugiarte del frío y la lluvia

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante los días más fríos del año, una cafetería siempre es una excelente alternativa para disfrutar de un ambiente cálido acompañado de una buena taza de café, chocolate caliente o un brunch.

Ya sea para desayunar, compartir con amigos o simplemente hacer una pausa mientras recorres la ciudad, estos locales ofrecen una variada propuesta gastronómica con cafés de especialidad, pastelería artesanal, desayunos y opciones para todos los gustos.

Qué hacer en Viña del Mar: cafeterías para disfrutar de un desayuno o brunch en invierno

Natural Bohío

Dirección: 1 Ote. 330, Viña del Mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar durante los días de frío o lluvia, Natural Bohío es una cafetería ideal para disfrutar de un ambiente acogedor junto a una variada carta de desayunos, brunch y café de especialidad.

Entre sus opciones destacan tostadas con palta y queso, tostada con palta y huevo poché, bowls de açaí y yogurt con granola y frutas, además de una amplia selección de croissants rellenos, como prosciutto con rúcula y queso de cabra, salmón o Nutella. También ofrece sándwiches, hamburguesas artesanales, pizzas, muffins, brownies, alfajores y pastelería hojaldrada.

Para acompañar, la cafetería cuenta con espresso, cortado, cappuccino, chocolate caliente, una variedad de jugos y smoothies.

Café Colores

Dirección: 11 norte 848, entre 1 y 2 oriente, Viña del Mar, Valparaíso.

Dirección: Calle Valparaíso, interior Portal Álamo, Viña del Mar, Valparaíso.

Su ambiente cálido y su variada carta lo convierten en un lugar ideal para desayunar, disfrutar de un brunch, almorzar o hacer una pausa con un café.

Entre sus opciones destacan los brunch, ensaladas, wraps, jugos naturales y menús de almuerzo que incluyen entrada y plato de fondo. Además, su vitrina de pastelería ofrece una amplia variedad de preparaciones como cheesecake, brownies, carrot cake, muffins, alfajores, galletas y distintas tortas, incluyendo alternativas sin gluten y sin azúcar.

Qué hacer en Viña del Mar: cafés y pastelería para refugiarte del frío

Con Amor Café

Dirección: Av. Libertad 309, 2520206 Viña del Mar, Valparaíso

Con Amor Café es una acogedora cafetería donde podrás disfrutar de desayunos, preparaciones dulces y una amplia variedad de bebidas calientes en un ambiente ideal para hacer una pausa.

Su carta incluye croissants rellenos en distintas versiones, además de alternativas vegetarianas y veganas. También ofrece torta vasca, tiramisú, tortas caseras, torta del día, pan de chocolate, medialunas, galletas con forma de oso y otras preparaciones de pastelería artesanal.

Para acompañar, la cafetería cuenta con una variada selección de cafés, chocolates calientes, tés e infusiones, convirtiéndose en una excelente alternativa para refugiarse del invierno.

Smoothie Break 80

Dirección:Simon bolivar 314, Viña del mar, Valparaíso.

Si buscas qué hacer en Viña del Mar y quieres disfrutar de una cafetería diferente para refugiarte del frío, Smoothie Break 80’s destaca por su propuesta enfocada en opciones saludables y altas en proteína, además de un ambiente inspirado en la estética de los años 80.

Su carta incluye smoothies elaborados sin azúcar y sin lactosa, waffles proteicos dulces y salados, waffle versión pizza, además de chocolate caliente, bebidas hidratantes y otras alternativas pensadas para quienes buscan una opción nutritiva sin dejar de disfrutar. Gracias a su variedad de preparaciones y su concepto saludable, es una excelente alternativa para hacer una pausa durante los días de invierno en Viña del Mar.