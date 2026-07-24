Ludmila revela el momento que más la hizo sufrir luego de su separación: involucra a una ex de Ballero

Ludmila Ksenofontova reveló el episodio que más dolor le causó tras su separación de Álvaro Ballero, en medio de una actividad de “Volverías con tu ex 2” donde los participantes hablaron sobre los celos y sus experiencias personales.

La situación ocurrió durante una dinámica que contó con la visita de Tonka Tomicic y Julio César Rodríguez a la casona del reality de Mega, quienes conversaron con los participantes sobre cómo los celos pueden provocar distintas reacciones.

Antes de la actividad, los integrantes del programa fueron grabados confesando cuáles habían sido los momentos que más les despertaron celos. Fue ahí cuando Ludmila recordó un episodio relacionado con María José Reyes, expareja de Ballero.

Ludmila recordó una publicación de Álvaro Ballero junto a sus padres

La expatinadora aseguró que lo que más la afectó fueron unas fotografías que el chico reality compartió junto a María José Reyes y sus padres, debido al vínculo que ella había construido con ellos durante años.

“Las fotos que él subió con ella (María José) con sus papás, esas fotos me dolieron. Con ella puede subir todas las fotos que quiera, pero no con los papás. Fueron 17 años mis papás, ¿entonces ahora son papás de ella?”, dijo en el registro.

Posteriormente, Ludmila explicó que el motivo de su molestia estaba relacionado con la sensación de haber perdido un espacio familiar que fue importante para ella.

“Fueron mi familia por 17 años, y yo no tengo familia acá, y sí dolió”, confesó, señalando además que nunca había conversado ese tema directamente con Álvaro Ballero.

El exchico reality aseguró que no imaginó que aquella publicación pudiera provocar una reacción tan fuerte en Ludmila. Ante sus palabras, ella respondió: “Pero lloré mucho. Tenía mucha rabia”.

Finalmente, Ksenofontova aclaró que no le incomodaba que Ballero mostrara su nueva relación junto a sus padres, aunque cuestionó el poco tiempo que había pasado desde que se conocieron.

“Pero no a tres semanas de conocerla”, sostuvo.