Ucrania ataca con misil fábrica militar de Rusia e impacta en cadena logística: hay seis muertos

Un misil de crucero ucraniano impactó durante la madrugada de este viernes una planta de la empresa Avitek, fabricante de componentes para la industria militar rusa, en la región de Kírov, ubicada a unos 800 kilómetros al noreste de Moscú. El ataque dejó víctimas, según informaron las autoridades locales.

El gobernador de la región, Alexander Sókolov, señaló en redes sociales que “esta mañana, un misil atacó una empresa en Kírov. Lamentablemente, hay víctimas. Todos están recibiendo asistencia. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar y la situación está bajo control”.

Medios internacionales indican que el ataque habría dejado seis fallecidos y al menos 26 personas heridas. Según constató EFE, el impacto se produjo cerca de las 6:00 horas locales.

Testigos aseguraron que la explosión fue provocada por un misil. En tanto, canales de Telegram y medios rusos y ucranianos sostienen que se trató de un misil de crucero Flamingo, desarrollado por Ucrania.

El Presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó la ofensiva. Afirmó que la planta abastece con componentes a la aviación y a los sistemas de misiles rusos. Además, informó, sin entregar mayores detalles, que otra infraestructura petrolera rusa fue alcanzada a casi 1.350 kilómetros de la frontera con Ucrania.

La planta de Avitek fabrica productos de doble uso destinados a sistemas de defensa antiaérea y diversos componentes aeronáuticos. De acuerdo con fuentes ucranianas, participa en la producción del sistema de defensa aérea Tor, suministra piezas para los motores de los misiles Kh-101 y Kh-59M2 y produce asientos eyectables para los cazas Su-34 y Su-57.

Rusia reportó el derribo de 571 drones

La empresa Avitek se encuentra bajo sanciones internacionales desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en 2022.

En paralelo, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que durante la noche sus sistemas antiaéreos derribaron 571 drones ucranianos sobre distintas regiones del país. Entre ellas se encuentran Bélgorod, Briansk, Kaluga, Kursk, Leningrado, Moscú, Tula y Krasnodar, además de la península de Crimea, ocupada por Rusia.

Según Moscú, también fueron interceptados aparatos no tripulados sobre el mar de Azov y el mar Negro.