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“Chilote” Peñaloza cumple 50 años como trovador del folklore chileno

Festivales de Viña del Mar y Olmué consolidaron su entrega musical que lo hizo conocido en el país y que se refleja en una veintena de álbumes.

Patricia Schüller Gamboa
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“Chilote” Peñaloza cumple 50 años como trovador del folklore chileno

El cantante folclórico Jaime Peñaloza IrarrázavaL, más conocido como “El Chilote Peñaloza”, celebra este 2026 sus 50 años de trayectoria con una serie de conciertos en el territorio.

Las presentaciones se iniciaron en Temuco, donde actualmente reside. Culminarán en septiembre próximo en la gran Sala Mauri, de Valparaíso, que actualmente es de la Sociedad Chilena del Derecho de Autor (SCD).

El “Chilote” reconoce que no nació en Chiloé sino que en la popular comuna de San Miguel, en la RM. El nombre artístico lo tomó tras vivir dos años en Castro y adentrarse en las costumbres de la gente y sentirse uno más de ellos.

Participación en diversos festivales

Su prolífica actividad musical, reflejada en sus 20 discos de recopilaciones chilotas y costumbristas del sur, tuvo su momento de esplendor en el Festival de Viña de 1986, con la canción “Sube a mi lancha”. De ahí en adelante, participó en innumerables festivales tanto como invitado, como jurado o compitiendo. El más relevante fue cuando obtuvo el tercer lugar en el Festival de Olmué en 1993 con la canción “Navegando por tí”.

El “Chilote” Peñaloza es un agradecido de la SCD, de la cual es miembro y socio activo, así como de diversos músicos que lo han apoyado y acompañándolo en sus presentaciones. En sus comienzos fue integrante de “Huentelauquén” y “Millaray”.

En sus actuaciones ha tenido el solidario aporte de grupos como Los Aucas y de ahí un emocionado reconocimiento de ellos en su quehacer artístico

El “Chilote”, como todos lo ubican musicalmente, ha publicado numerosos álbumes a lo largo de su carrera, enfocándose en mantener vivas las costumbres, historias y mitos chilotes, desde villancicos tradicionales hasta tonadas, valses y cuecas chilotas.

Source Texto: La Nación (Artículo de Francisco Villagrán)/Foto: Cedida
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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