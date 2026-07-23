Gobierno de EEUU impuso arancel a Chile del 12,5% por no combatir el trabajo forzado

La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), por orden del presidente Donald Trump, anunció un arancel adicional del 12,5% a los productos exportados desde Chile, junto con otros 59 países investigados.

Según consignó 24Horas, el gravamen busca castigar a las economías que no cuentan con prohibiciones explícitas ni efectivas para impedir el ingreso de bienes elaborados con trabajo forzado.

La medida surge tras las conclusiones de la investigación bajo la Sección 301 iniciada en marzo, la cual determinó que la omisión legal distorsiona el comercio.

Chile quedó ubicado dentro del grupo de 54 naciones sancionadas con la tarifa más alta del plan norteamericano al carecer de un régimen prohibitivo específico, según los datos que arrojó la investigación.

En contraste, un grupo de seis socios comerciales —entre ellos México, Canadá y la Unión Europea— recibirá un recargo menor, del 10%, por disponer de normativas parciales.

La propuesta de la USTR contempla audiencias y períodos de consulta pública antes de resolver la fecha de aplicación definitiva de los nuevos cobros aduaneros.

Declaración de la Cancillería de Chile

“El Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación”, sostuvo la Cancillería de Chile en una declaración pública.

“La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense”, agregó.

Según dijo, mantendrán el diálogo con Estados Unidos para avanzar en la exclusión de “productos esenciales de nuestra canasta exportadora en la aplicación de esta medida”.