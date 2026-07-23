Home Economía "quiroz anuncia veto supresivo a la eliminación del anatocismo en ..."

Quiroz anuncia veto supresivo a la eliminación del anatocismo en la Megarreforma

El titular de Hacienda sostuvo que “hay un informe del Banco Central, hay un informe de la Comisión de Mercado Financiero (CMS) y basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo”.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Quiroz anuncia veto supresivo a la eliminación del anatocismo en la Megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno presentará un veto supresivo respecto  a la norma que elimina el cobro de intereses sobre intereses, el llamado anatocismo, y que fue incluido en la Megarreforma.

El proyecto de Reconstrucción Nacional se encuentra aprobado casi en su totalidad. Sólo a falta de una indicación que tras pasar la comisión mixta, no pudo ser votada este miércoles en el Senado.

“Hay un informe del Banco Central, hay un informe de la Comisión de Mercado Financiero (CMS) y basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo”, sostuvo el ministro.

Según consignó T13, explicó que “si uno mantiene la norma de anatocismo lo que pasa es que al final sube el costo de los créditos, se distorsiona el mercado financiero. En esto siempre hay que escuchar al Banco Central”. 

Sobre la entidad, la calificó como “independiente” y “técnica”. “Hay que escuchar a la Comisión del Mercado Financiero para legislar por el bien del país”, indicó. 

Quiroz apuntó a que no existe un economista que respalde la prohibición del anatocismo. 

“No conozco un experto versado en temas financieros que opine de eso”, sostuvo. Agregó que el “propio asesor económico de la candidata Jeannette Jara también compartió eso. O sea, estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del Partidos Comunista hasta el Banco Central”. 

“Démosle ahí un crédito a la opinión técnica”, cerró el ministro Quiroz sobre la prohibición del anatocismo en la Megarreforma. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Minsal amplía vacunación contra la Influenza a toda la...

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, dijo que “tenemos alta circulación de virus respiratorios (…) y estamos en las condiciones perfectas para que aumente la transmisión de enfermedades respiratorias. Como el frío, las condiciones ambientales y el hacinamiento”.

Leer mas
Nacional
Aguas del Valle anuncia que el servicio de agua potabl...

La empresa, en un comunicado, indicó que la reposición se logró “luego de un intenso trabajo técnico desplegado para recuperar la operación de los sistemas de producción y distribución afectados por el inédito temporal”. La sanitaria instó a la población a “realizar un uso responsable del recurso durante las próximas horas, mientras se completa la estabilización operacional de toda la red”.

Leer mas
Nacional
Decretan prisión preventiva para “El Panda” y dos encu...

El sujeto fue formalizado tras disparar contra el subteniente Nicolás Veloso y el cabo primero Luciano Asensio, en la comuna de Lo Espejo, cuando ambos funcionarios intentaron controlarlo en la vía pública.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
10
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/