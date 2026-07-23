Quiroz anuncia veto supresivo a la eliminación del anatocismo en la Megarreforma

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, confirmó que el Gobierno presentará un veto supresivo respecto a la norma que elimina el cobro de intereses sobre intereses, el llamado anatocismo, y que fue incluido en la Megarreforma.

El proyecto de Reconstrucción Nacional se encuentra aprobado casi en su totalidad. Sólo a falta de una indicación que tras pasar la comisión mixta, no pudo ser votada este miércoles en el Senado.

“Hay un informe del Banco Central, hay un informe de la Comisión de Mercado Financiero (CMS) y basado en esos informes técnicos, es que por lo menos el anatocismo va a ser enviado con veto supresivo”, sostuvo el ministro.

Según consignó T13, explicó que “si uno mantiene la norma de anatocismo lo que pasa es que al final sube el costo de los créditos, se distorsiona el mercado financiero. En esto siempre hay que escuchar al Banco Central”.

Sobre la entidad, la calificó como “independiente” y “técnica”. “Hay que escuchar a la Comisión del Mercado Financiero para legislar por el bien del país”, indicó.

Quiroz apuntó a que no existe un economista que respalde la prohibición del anatocismo.

“No conozco un experto versado en temas financieros que opine de eso”, sostuvo. Agregó que el “propio asesor económico de la candidata Jeannette Jara también compartió eso. O sea, estamos hablando de una opinión que va desde asesores técnicos de una candidata del Partidos Comunista hasta el Banco Central”.

“Démosle ahí un crédito a la opinión técnica”, cerró el ministro Quiroz sobre la prohibición del anatocismo en la Megarreforma.