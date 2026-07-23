Efectos del sistema frontal: Cámara Nacional de Comercio informa problemas de reposición en supermercados del norte

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC) informó que ya existen problemas de reposición en supermercados de la Macrozona Norte. Esto como consecuencia de los estragos provocados por el sistema frontal.

Según consignó Emol, pidió acelerar la habilitación de las rutas. El Gobierno implementó un sistema de convoyes escoltados para permitir el desplazamiento de camiones por la Ruta 5.



Las mayores complicaciones se concentran entre Vicuña, La Serena y Copiapó, donde los daños en la conectividad han dificultado el traslado de mercadería, de acuerdo a lo informado por el gremio.

Se observan problemas en el abastecimiento de productos perecibles

De acuerdo al medio citado, la CNC sostuvo que ya se observan inconvenientes en el abastecimiento de productos perecibles, como frutas, verduras, pollo y agua. Esto debido a que numerosos camiones permanecen detenidos desde comienzos de esta semana.



El presidente de la CNC, José Pakomio, sostuvo que “el norte depende en gran medida del transporte terrestre para recibir alimentos y productos básicos”.

“Si las restricciones persisten durante los próximos días, especialmente durante el fin de semana, el riesgo de desabastecimiento aumentará en categorías de alta rotación y corta vida útil”, detalló.



La CNC tiene como socios a los principales operadores de supermercados del país. Walmart (Líder), Falabella (Tottus) y Cencosud (Jumbo).

Aunque el gremio valoró el trabajo de coordinación con las autoridades y otros actores del sector, sostuvo que ello no ha sido suficiente para normalizar el flujo de carga.

“Resulta indispensable acelerar la habilitación de las rutas”

Pakomio agregó que “resulta indispensable acelerar la habilitación de las rutas y priorizar el tránsito seguro de los camiones de abastecimiento”.



La Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) informó que este jueves comenzó la circulación de convoyes de camiones escoltados por Carabineros y personal militar en la Ruta 5 Norte. Esto como parte del plan de emergencia impulsado por el Gobierno para asegurar el abastecimiento hacia las regiones afectadas, consignó Emol.



La organización explicó que durante la mañana se programó el desplazamiento de cerca de 200 camiones entre Vallenar y La Serena. Mientras que al mediodía se contempló el recorrido en sentido contrario.

Los convoyes, de hasta 100 vehículos, fueron autorizados exclusivamente para camiones que transportan suministros y operarán con salidas cada una hora.

El gremio detalló que continúan los cortes totales en los kilómetros 480 y 484 de la Ruta 5, además de interrupciones en los kilómetros 674 y 777 entre Vallenar y Caldera.



Tras reunirse con el Ministerio del Interior, el presidente de la CNDC, Juan Araya, sostuvo a Emol que la situación vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de la infraestructura vial del país. “Tú te das cuenta que tenemos una zona, una carretera única, la 5 Norte, que frente a cualquier cosa se nos produce este tipo de tema”, afirmó.

