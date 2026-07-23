Qué hacer en Santiago: descubre los tenedores libres más variados de Maipú

Si estás buscando qué hacer en Santiago y te gustaría visitar algunos de los tenedores libres que se encuentran en Maipú, hay una amplia oferta de buffets donde podrás disfrutar desde carnes a la parrilla y gastronomía peruana hasta sushi, comida china, pizzas y hamburguesas.

Además, muchos de estos locales también ofrecen promociones especiales para cumpleañeros y otras celebraciones. Estas son algunas de las opciones más populares para disfrutar de un buffet variado en Maipú.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres con gastronomía internacional en Maipú

Vaca y Vaco Maipú

Dirección: Av. Los Pajaritos 3151, Maipú, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de un tenedor libre en Maipú, Vaca & Vaco ofrece un buffet sin límite de tiempo con una amplia variedad de preparaciones nacionales e internacionales para disfrutar.

Su propuesta incluye carnes a la parrilla preparadas al momento, sushi, ceviches, mariscos, diversas frituras, gastronomía peruana, comida china, pastas, ensaladas, platos calientes y una estación de postres.

Además, el restaurante cuenta con una promoción para cumpleañeros, quienes pueden acceder a un buffet gratuito al asistir con al menos un acompañante que pague su consumo.

Ruta de la Seda

Dirección: Nueva O’Higgins 81, Maipú, Región Metropolitana.

Ruta de la Seda ofrece un buffet sin límite de tiempo con preparaciones de distintas partes del mundo. Su propuesta reúne gastronomía china, peruana e internacional, además de estaciones de sushi, ceviches, mariscos, carnes a la parrilla, pastas, dumplings, gyozas, baos y ramen preparado al instante. El recorrido se completa con una amplia selección de postres, helados y frutas.

El local también cuenta con promociones especiales durante todo el año, ya que, quienes obtuvieron su título de educación superior en 2025 o 2026 pueden acceder a un buffet gratuito al presentar su certificado y asistir junto a cuatro adultos que paguen el buffet. Además, ofrece beneficios para cumpleañeros, quienes pueden hacer válido su buffet gratis durante cualquier día del mes de su cumpleaños.

Cevichería del Mar – Olivo Limón Maipú

Dirección: Av. Pajaritos 3471, Maipú, Región Metropolitana.

Si quieres disfrutar de uno de los tenedores libres más variados de Maipú, Cevichería del Mar – Olivo Limón Maipú ofrece un buffet con una amplia selección de preparaciones peruanas e internacionales, incluyendo ceviches, causas, leche de tigre, lomo saltado, ají de gallina, mariscos, carnes a la parrilla, pastas, ensaladas, platos calientes y distintos postres.

Además, los cumpleañeros pueden acceder a un buffet gratuito cualquier día de su cumpleaños al asistir con al menos un acompañante que pague el buffet, convirtiéndose en una excelente alternativa para celebrar mientras buscas qué hacer en Santiago.

Qué hacer en Santiago: buffets de parrilla y comida rápida para disfrutar en Maipú

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Nueva San Martín 115, Maipú, Región Metropolitana.

Parrilla Libre Buenos Aires ofrece un tenedor libre con tres horas para disfrutar de una amplia selección de cortes a la parrilla preparados al momento. Su propuesta destaca por incluir carnes premium, embutidos artesanales, consomés, salsas, cremas y una gran variedad de acompañamientos.

Además de su parrilla, el buffet incorpora ensaladas, papas fritas, arroz, postres y mucho más. Gracias a su enfoque centrado en la parrilla argentina y la posibilidad de repetir durante toda la visita, se ha convertido en una excelente alternativa para quienes buscan un tenedor libre especializado en carnes en Maipú.

Street Food

Dirección: Halcón 584, Maipú, Región Metropolitana.

Su propuesta incluye pizzas, hamburguesas, completos, churrascos, lomitos, papas fritas supremas, sushi burgers, sushipletos y otras especialidades ideales para compartir. Además, el local acepta pago con Junaeb, convirtiéndose en una alternativa para los estudiantes.

Además, Street Food ofrece una promoción para cumpleañeros, quienes pueden comer gratis al asistir junto a dos personas que paguen el buffet, siendo una excelente opción para disfrutar de comida variada en Maipú.